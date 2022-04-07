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Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var, bizim için büyük bir trajedi

07.04.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın önemli sayıda asker kaybettiğini açıkladı. Ölen askerlerinin sayısını vermeyen Peskov, "Bu bizim için büyük bir trajedi" dedi. Öte yandan Ukrayna, Rusya'nın 18 binden fazla asker kaybettiğini öne sürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Önemli sayıda asker kaybımız var, bizim için büyük bir trajedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Sky News'e verdiği röportajda, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı işgal hareketı başlatan Rusya'nın kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soruya tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi." diye konuştu.

Kremlin'in savaşın bittiğini görmek istediğini kaydeden Peskov, "Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Kremlin Sözcüsü, gelecek günlerde veya öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerle savaşın biteceğini umduğunu ifade etti.

ÖLEN SİVİLERİN FOTOĞRAFLARININ SAHTE OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Peskov Rus birliklerinin sivilleri öldürdüğü iddiasını da yalanladı.

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Sokaklarda sivil cesetler olduğunu gösteren uydu görüntüleri ve fotoğrafların "sahte" olduğunu öne süren Peskov, "Buça sokaklarındaki cesetlere ilişkin vahşetle Rus ordusunun ortak bir yanı olabileceğini reddediyoruz." dedi.

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24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi.

"NATO ARTIK DAHA GÜÇLÜ"

NATO'nun asıl amacının Rusya'nın karşısına çıkmak olduğunu vurgulayan Peskov, NATO'nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu belirtti. Peskov, "Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO'nun barışçıl bir ittifak değil, bir çatışma makinesi olduğuna derinden inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde "Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Batı kanadını daha sofistike hale getirmek zorunda kalacağını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarından yargılanması çağrıları da sorulan Peskov, "Bunu bir olasılık olarak görmüyoruz, gerçekçi de bulmuyoruz." dedi. (AA)

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