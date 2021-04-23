HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı: 40-45 kişi başvurdu

Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı: 40-45 kişi başvurdu

23.04.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para mağdurlarının başvurduğu avukat Mustafa Kurtuluş, "40-45 kişi başvuruda bulundu. Yüz binlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" dedi.

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması sonrası başlatılan 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddialarıyla soruşturma sürüyor. Avukat Mustafa Kurtuluş kısa sürede kendisine Thodex mağdurlarının başvurduğunu söyledi.

Kurtuluş, "Bize şu ana kadar müracaat eden 40-45 kişi var. Yüz binlerce lirayı bulan bedeller söz konusu" dedi. Mağdurların 4-5 gündür işlem yapamadığını belirten Kurtuluş, "Acilen bir düzenleme yapılmadığı sürece bu tür olaylar artacaktır" diye konuştu. Avukat Mustafa Kurtuluş, "Dekont olmasa da banka hesap hareketlerinden bu yatırılan paraları takip ve tespit etmek mümkün" şeklinde konuştu.

Kurtuluş "Daha öncede benzer bir olay yaşadık. Bu da Çiftlik Bank vakasına dönebilir" ifadesini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldıGökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kripto para Thodex

En Çok Okunan Haberler

Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Thodex operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Ülke kabusu yaşıyor! Bu kadarı ilk kez oldu

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Kardeşim bizi de vurup gitti!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in sevgilisi bakın kim çıktı?

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Otomobilde kanlı infaz!

Otomobilde kanlı infaz!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Tam kapanma önemli bir seçenek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.