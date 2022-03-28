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Kritik toplantı öncesi Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar! Rusya’nın 3 talebine onay verdi

28.03.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılacak görüşme öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, şartların yerine getirilmesi durumunda Rusya'nın 3 talebine onay verebileceğini açıkladı.

Kritik toplantı öncesi Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar! Rusya’nın 3 talebine onay verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dünyanın bir gözü de yürütülen müzakerelerde. Dün gelen yeni bir açıklamada Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağı belirtildi. Öte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

GÖZLER İSTANBUL'DAKİ TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sonrasında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağının belirtmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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ZELENSKİY 'YEŞİL IŞIK' YAKTI

Zelenskiy, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna’nın Rusya’nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO’dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

Rus gazetecilerle konuşan Zelenskiy “Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya’nın başlatmış olması” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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