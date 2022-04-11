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  4. Kritik zirveden çarpıcı detay! 'Putin, Erdoğan ile görüşecek'

Kritik zirveden çarpıcı detay! 'Putin, Erdoğan ile görüşecek'

11.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Nehammer, Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söylediğini aktardı. Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini de dile getirdi.

Kritik zirveden çarpıcı detay! 'Putin, Erdoğan ile görüşecek'

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avusturya basınına açıklamada bulundu.

Putin ile görüşmenin genel olarak çok olumlu geçmediğini kaydeden Nehammer, diyaloğun sürmesi ve temasın devam etmesi adına bu girişimin önemli olduğunu ifade etti.

PUTİN, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Nehammer, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birebir görüşme teklifine herhangi bir tepki vermediğini dile getirdi.

Putin'in Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da başlatılan ve ara verilen görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu kaydeden Nehammer, "İstanbul’daki görüşmelere hala güveniyor. Bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek." şeklinde konuştu.

SAVAŞTAN BU YANA BİR İLK

Nehammer, 9 Nisan'da Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

İki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Rusya tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, Nehammer, savaşın başladığı tarihten buyana Putin ile görüşen ilk Avrupalı hükümet başkanı oldu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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