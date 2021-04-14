Kuaför ve berberler son dakika | Ramazan'da açık mı? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri belli oldu

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma kararı alındığını açıkladı. Vatandaşlar, kısmi kapanmada berber ve kuaförlerin açık olup olmadığını da araştırmaya başladı. Birçok iş yerinin kapanmasından sonra kuaför ve berberler hakkında alınan kararlarda da değişiklik yaşandı. Detaylar İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, berber ve kuaförler hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.
Güzellik salonları veya merkezleri ise bayram sonuna kadar hizmet veremeyecek.
Genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.
Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdiklerini belirtti.
Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini dile getiren Erdoğan, "Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadesini kullandı.