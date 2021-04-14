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Kuaför ve berberler son dakika | Ramazan'da açık mı? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri belli oldu

14.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ilk iki haftasında alınan Kısmi Kapanma kararı ile salgın ile ilgili alınan önlemler sıkılaştırıldı. Yeni kararların alındığı Kabine Toplantısının ardından ise birçok vatandaş ve esnaf kuaför ve berber işletmelerinin akıbetini merak etti. Buna göre kuaför ve berberler açık mı? İşte kuaför ve berberlerin çalışma saatleri…

Kuaför ve berberler son dakika | Ramazan'da açık mı? Kuaför ve berberlerin çalışma saatleri belli oldu

13 Nisan tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma kararı alındığını açıkladı. Vatandaşlar, kısmi kapanmada berber ve kuaförlerin açık olup olmadığını da araştırmaya başladı. Birçok iş yerinin kapanmasından sonra kuaför ve berberler hakkında alınan kararlarda da değişiklik yaşandı. Detaylar İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile paylaşıldı.

BERBER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, berber ve kuaförler hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.

Güzellik salonları veya merkezleri ise bayram sonuna kadar hizmet veremeyecek.

Genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

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  • Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
  • Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

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KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.

Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

kabine toplantısı tayyip

Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini dile getiren Erdoğan, "Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadesini kullandı.


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İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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