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Kuaföre tonlarca para vermeye son! Evde balyaj yapımının kolay yolu

24.04.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla birlikte görünüşünden değişiklik yapmak isteyenler ilk olarak kuaföre koşuyor. Ancak artan kuaför fiyatları birçok kadının şikayet ettiği konulara arasında bulunuyor. Yıllardır trend olan balyaj saçlara tonlarca para vermek istemiyorsanız TikTok'ta yayınlanan evde balyaj yöntemine göz atabilirsiniz.

Kuaföre tonlarca para vermeye son! Evde balyaj yapımının kolay yolu

Saçını komple boyatmak istemeyen ama saç rengini değiştirmek isteyenlerin bir numaralı tercihi balyaj oluyor. 1970'li yıllarda itibaren hayatımızda olan balyaj popülerliğini hala koruyor. Saçın bir iki ton açılarak doğal bir ışıltı kazanmasını sağlayan balyaj evde kolayca yapılabiliyor.

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TARAĞIN ÜZERİNİ BOYADI

TikTok'ta Stella isimli bir kadın evde saçına balyaj yapmaya karar verdi. Bunun için siyah eldiven giydikten sonra düz bir saç fırçasına saç açıcı süren Stella, bu açıcılı saç tarağını saçlarının orta kısmından başlayarak tutamlara ayırdığı saçına uyguladı."Bu tekniğin saçlarını birazcık açmak isteyen ancak kesinlikle tam olarak boyamak istemeyen herkes için çok iyi bir teknik olacağını düşünüyorum" dedi.

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Stella, ikinci bir videoda "Uygulama ve işlemeden bu yana yarım saat sürdü" diyerek sonuçları gösterdi. Saçlarının kurumasına izin verdiğini açıklayan Stella, saçlarının kusursuz göründüğünü belirtti. Evde balyaj yapmak isteyenlerin saçlarına uygun saç açıcıya dikkat etmesi ve uygulamayı adım adım ilerleterek ince detaylara özen göstermesi gerekiyor.

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları iki fikre ayrıldı. Bazıları bu uygulamanın oldukça etkili ve güzel sonuçlar verdiğini belirtirken bazıları ise sarı tonunu beğenmeyerek saçta düzensiz geçişler olduğunu söyledi.

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