Kuaförler ve berberler açık mı? Kuaförler ve berberler kapandı mı, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayınlanan kararlar arasında kuaförler, berberber ve güzellik merkezleri gibi işletmeler hakkında alınan yeni kararlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirtmiş olduğu kısmi kapanma kararı sonrası yeni genelge yayımlandı. Peki kuaförler ve berberler açık mı? Kuaförler berberler kapandı mı?

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI? KUAFÖRLER VE BERBERLER KAPANDI MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Yeni yayımlanan genelgede kuaför ve berberlere ilişkin herhangi bir karara yer verilmedi fakat güzellik merkezlerinin kapanmasına yönelik bir madde yer aldı. İşletmeler hakkında genelgedeki bazı kararlar şöyle:

Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihine kadar geçici olarak ara verilecektir:

Halı saha, güzellik merkezi/salonları, yüzme havuzu, spor salonu, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi, dernek lokali gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta içerisinde bulunan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 ve 05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



