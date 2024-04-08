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  4. Kuaförlerde bayram yoğunluğu! Randevusuz müşteri kabul etmiyorlar

Kuaförlerde bayram yoğunluğu! Randevusuz müşteri kabul etmiyorlar

08.04.2024 13:08
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Ramazan Bayramı öncesi Düzce’deki kuaför ve berberlerde bayram yoğunluğu oluştu.

Kuaförlerde bayram yoğunluğu! Randevusuz müşteri kabul etmiyorlar

Ramazan Bayramı’na sayılı gün kala, bayrama bakımlı ve saç tıraşını olmuş bir şekilde girmek isteyen Düzceli vatandaşlar berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor. Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför randevusuz müşteri kabul etmiyor.

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Geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Muhammet Tanış, "Ramazan Bayramı’na az bir zaman kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Arife günü sabaha kadar çalışacağımızı tahmin ediyorum. Biz berberler ve kuaförler bu bayram yoğunluğuna alışkınız. Vatandaşlarımızda da tatlı bir telaş oluyor. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı kutluyorum" diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför bayram
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