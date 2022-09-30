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Kuaförü paylaştı: Saçları geldiğinde resmen küflenmişti! Saçlara wax uygulamak zararlı mı?

30.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçın görünümü herkes için oldukça önem taşıyor. Bakımsız görünen saçlar tüm güzelliği alıp götürebiliyor. Çeşitli nedenlere bağlı olarak saçlarda yıpranmalar meydana gelebiliyor. TikTok hesabında müşterisini paylaşan bir kuaför gündem oldu.

Kuaförü paylaştı: Saçları geldiğinde resmen küflenmişti! Saçlara wax uygulamak zararlı mı?

Kadınların kuaför alışkanlıklar değişiklik gösteriyor. Bazıları saatlerce kuaförde zaman geçirmeyi sevse de bazı kişiler kuaförde geçirilen zamanın çöp olduğunu savunuyor. Ancak saçların bakımı için kuaföre veya doğru bakım yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor. TikTok hesabından paylaşım yapan bir kuaför ismini açıklamadığı müşterisinin saçlarının küflenmiş olduğunu belirtti. Çok uzun süredir bakımsız olan bu saçları kurtarmak için kesmek ve uygun bakımları uygulamak zorunda kaldı.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİSİ NEDENİYLE OLDU

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"Gördüğünüz gibi bu küçük kızın saçı tamamen keçeleşmiş, kelimenin tam anlamıyla içinde küf var. Ancak kalıbını görebiliyorsunuz, o kadar da kötü değil. Bu yıpranma ıslak saçını sürekli olarak sert şekillendirici ile topuz yapmaya devam ettiği için meydana gelmiş. Saçlarının içerisinde yer alan şekillendirici zaman içerisinde küflenmeye başlamış. Saçı neredeyse ayaklarına kadar gelen kadın bu şekillendirici nedeniyle bu hasar aldı."

KESMEK ZORUNDA KALDI

"Saçı onarmaya çalışmak saatlerce sürdü ve sonunda saçını kesmek zorunda kaldığımı söyledim. Kestik, bazı hidrasyon tedavileri yaptık. Bu işlemlerin ardından saçı onarmayı başardık" Kuaför, yeni saçın ne kadar yumuşak, ipeksi ve parlak olduğunu gösterdi.

SAÇA UYGULANAN KREMLER ZARARLI MI?

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Bu ürünlerin uzun vadede saçın yapısına ya da cilde alerjik bir etkisinin olabileceğini göz ardı etmemek, kimyasalların saça zarar vereceğinin unutulmaması ve her şeyde olduğu gibi, azın karar çoğun zarar olduğunu hatırlayıp ürünleri dozunda kullanmak, istenmeyen sorunların önüne geçmek için alınacak ilk önlemlerdendir. Bir de jöle, saç spreyi, briyantin, wax gibi ürünlerin kullanımını gün aşırı yapmak ve bu saç şekillendiricileri gün sonunda saçtan mutlaka temizlemek gerekir. Her gün kullanılması önerilmez, saç diplerinin ve saçların yeteri kadar hava almasına engel olabilir.

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