Küba liderinin Kuzey Kore ziyareti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kore Yarımadasındaki mevcut durum hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuzey Kore'nin Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Pyongyang ziyaretinin 2. günde Diaz-Canel ile Kim, "çeşitli alanlarda karşılıklı değişim ve iş birliğini hayata geçirmenin yolları konusunda derinlemesine görüşme gerçekleştirdi."

Ülkelerindeki durumla ilgili birbirlerini bilgilendiren iki liderin, "sosyoekonomik kalkınmada kazanılan başarı ve tecrübeler", Kore Yarımadasındaki durum ve uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmenin ardından akşam yemeği yiyen Kim ve Diaz-Canel, daha sonra kitlesel oyun gösterisi izledi.

İlk yurt dışı turu kapsamında Rusya'nın ardından Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunan Diaz-Canel, eşi ile pazar günü başkent Pyongyang'a ulaşmıştı.

Paekhwawon Devlet Konuk Evi'nde dün yüz yüze görüşen iki lider, ülkelerinin ortak sosyalist geçmişlerine işaret ederek aralarındaki dayanışmanın sürdürülmesi temennisini dile getirmişti.

Diaz-Canel, Raul Castro'nun görev süresinin dolmasının ardından ulusal meclis tarafından 18 Nisan'da devlet başkanlığı görevine seçilmişti. Diaz-Canel, Küba Devrimi'nin başından bu yana devlet başkanlığı görevine getirilen Castro ailesi dışındaki ilk isim olmuştu.

