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Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

18.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Gazeteci Kübra Par; Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıları değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 80 öncesini örnek göstermesini eleştirdi.

Habertürk yazarı Kübra Par, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son günlerde siyasetçi ve gazetecilere yönelik saldırıyı değerlendirirken kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Par, bugünkü köşe yazısında Akşener’in Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınarken “80 öncesini görmüş bir insanım. Biz birbirimize kurşun sıktık da bu derece namertlik yoktu. Pusuyla adam dövülmez. 1 kişiye 5 kişi olmaz, asıl vahim olan bu” ifadelerini kullandığını hatırlattı.

KÜBRA PAR'DAN TEPKİ

Akşener'in benzetmesine tepki gösteren Par, "Açıkçası Akşener’in bu sözleri tarihi gerçeklik bakımından pek uygun olmadı." diye yazdı.

Par, 80 öncesinde birçok aydın öğrenci ve işçinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü hatırlattı.

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