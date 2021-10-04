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Küçücük yurt odalarına sığmanıza yardımcı olacak organizer çeşitleri

02.10.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ders kitapları, çantalar, kıyafetler, aksesuarlar, özel eşyalar, makyaj malzemeleri, ayakkabılar... Yerleştirecek şey çok ama yurt odalarında herkese yetecek kadar yer yok! Özellikle de odanızı paylaşmak zorunda olduğunuz birden fazla kişi varsa saklama ve depolama çözümleri hakkında hemen düşünmeye başlamanız şart. Organizer alışverişi yapmadan küçücük yurt odalarına sığmanız pek de mümkün değil. Neyse ki en uygun fiyata, en verimli çözüm önerileriyle karşınızdayız.

Küçücük yurt odalarına sığmanıza yardımcı olacak organizer çeşitleri

Saklama kapları ve düzenleyiciler cefakar anneler içindi. Ta ki şehir dışında okuyan bir üniversite öğrencisine dönüşüp daracık yurt odasına sığmaya çalışana kadar... Artık ihtiyaçlarınız ve lüksleriniz eskisinden çok daha farklı. Birinci önceliğiniz ise eşyalarınızı mümkün olan en az yere, olabilecek en verimli biçimde yerleştirmek.

Yerleşme aşamasında ne kadar iyi organize olursanız, odanızdaki dağınıklığı toplamakta ve aradıklarınızı bir kerede bulmakta da o kadar başarılı olacaksınız! Üstelik evdeki eşyalarınızın büyük bölümü de yurt odasında size eşlik edebilecek. Yurt odanıza kolaylıkla sığmanızı sağlayacak en iyi organizer çeşitlerini sizin için listeledik.

1. Bir çekmeceye kaç fil sığar?

cekmece-ici

Ebatları ne olursa olsun, bir çekmecenin gücünü asla yabana atmamak gerek. Ne de olsa yerleştirenin üstün yeteneklerine bağlı olarak çekmeceye çok fazla ıvır zıvır sığabilir. Ders çalışırken kullanılan notlar, kitaplar, bilgisayar ekipmanları bir yana; takılar, tokalar ve aksesuarlar öte yana. İşte bu kadar kolay! Verimli depolamanın ana felsefesi, farklı amaca hizmet eden irili ufaklı eşyaları birbirine karıştırmamaktan geçiyor.

Gri rengiyle her tür mobilyaya uyum sağlayan Ocean çekmece içi düzenleyici setini sizin için seçtik. Farklı boyutlarda kutulardan oluşan set, her tür ihtiyacınıza uyum sağlıyor. Çekmecenizin içi genişse ya da birden fazla çekmeceniz varsa iki set alarak birlikte de kullanabilirsiniz. Hemen incelemek isterseniz, yepyeni düzenleyici setiniz burada.

2. Ya bir raf bul, ya bir raf yarat ya da raftan çekil!

dolap-ici-raf

Eğer yurt odasında kişisel bir dolabınız varsa bu iyi haber. Ancak dolabın içindeki elbise askısı yerine daha çok raf olsaydı harika olmaz mıydı? Bu iş için marangoz çağırmanız pek mümkün görünmese de, dolap içi düzenleyici sayesinde pratik bir çözüm yolunuz var.

Sizin için seçtiğimiz Buffer markalı dolap içi düzenleyici, rahat rahat yerleşebileceğiniz 4 ayrı bölmeye sahip. Hem işlevsel hem de kullanımı kolay olan bu ürün, 24x68x30 ölçülerinde. Gardırop ölçüleriniz uyuyorsa, siz de bol bol raf sahibi olmak için hemen tıklayın.

3. Masanın üstüne neler yerleşmez ki?

masaustu

Masa üstünü bomboş hale getirip sadece ders çalışırken bu alanı kullanmak, özellikle yer bakımından fakir yurt odaları için tam bir ütopya. Masanızın üstü her koşulda eşyalardan geçilmeyeceğine göre, hiç değilse derli toplu dursun. Sizce de öyle değil mi?

Size özel seçimimiz olan 4 parçalık masaüstü set; evrak rafı, notluk, mektupluk ve kalemlikten oluşuyor. Ahşap ve gri tonlarındaki set sayesinde hemen havaya girecek, daha verimli çalışacaksınız. Perfore imzalı yeni şıklığınızla tanışmak için tıklayın.

4. Pantolonları ve etekleri hizaya getirin

aski

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Evden yurda daha çok kıyafet taşımak istiyor ancak dolabınızda yer olmadığı için cesaret edemiyorsanız yalnız değilsiniz. Dar alanda yaşam mücadelesi veren tüm öğrenciler sizinle aynı durumda. Neyse ki pantolon ve etekleri kolayca istiflemenin bir yolu var. Üzerine de şalları ya da atkı gibi ütü istemeyen aksesuarları atarsınız, oh mis!

Buffer markası ile beğeninize sunduğumuz pantolon ve etek askısı, dolaplarınıza hem yer tasarrufu hem de şıklık getiriyor. Ürün plastik olsa da gri rengin verdiği metalik bir görünüm mevcut. Yeni düzenleyicinize yakından bakmak için tıklayın.

5. Öğrenciyken hem temiz hem düzenli olmak mı? Yok artık daha neler!

alas

Dağınıklık öğrenciliğin şanından olsa da, bu durumun hayatı zorlaştırdığı inkar edilemez bir gerçek. Her ihtiyaç duyduğunuzda tüm eşyaları elden geçirmek çok can sıkıcı. Neyse ki eşyaları hem düzenleyen hem de kirlenmeye karşı koruma altına alan organizerlar var.

Şeffaf görünümü ile aradığınızı kolayca bulmanızı sağlayan Alas imzalı organizer tam size göre. Kir tutmayan ürünü yalnızca nemli bir bezle silmeniz yeterli. Tela kumaştan üretilen, özellikle de çantalarınız için ideal olan bu ürün için tıklayın.

6. Kullanılmayan sepetleri katlamak şart

kece

İçinde sepet olmayan bir organizer alışverişi elbette düşünülemez. Ancak sepetleri geçici bir amaçla kullanıyorsanız, kullanmadığınızda katlanabilen modelleri tercih etmenizde kesinlikle fayda var. Sepetleri pamuk, peçete ya da ped gibi günlük ihtiyaçlarınız için banyoda ya da mutfakta da kullanabilirsiniz.

Sizin için seçtiğimiz kırmızı keçeden katlanabilir sepet seti, fiyatıyla da yüz güldüren cinsten. 2 parçadan oluşan set, hem işlevsel hem de rengiyle eğlenceli bir yana sahip. “Eşyalarım başkasıyla karışmasın, düzenleyicim bile şık olsun” diyorsanız sizi böyle alalım.

7. Valizden başka yeri olmayanlara...

valiz-ici

Şehir dışı seyahatlerin emektar dostu valiz, yurt odasında da üstünüzden büyük bir yük almaya devam ediyor. Yer darlığı yüzünden valizinizin içinde giysilerinizin yarısını tutmaya mecburen devam ediyorsanız hiç değilse valiz içi düzenleyicilerden yardım alabilirsiniz. Bu sayede her seferinde valizin altını üstüne getirmek zorunda da kalmazsınız.

Arsimo imzalı, dayanıklı malzemeden üretilen valiz düzenleyici setini sizin için seçtik. 6 parçadan oluşan bu seti dilerseniz dolapta ya da geniş çekmecelerde de kullanabilirsiniz. Yumuşak renkleriyle gözünüzü yormayan valiz seti için tıklayın.

8. Annelerin hurçlara aşık olması boşuna değil

hurc

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Annelerle hurçlar arasında tam da adı konulmayan bir sevgi bağı var. Kendi düzeninizi kurmaya başladığınızda göreceksiniz ki; bu bağ hiç de boşuna değil. Hurç içerisine ister kitaplarınızı, ister kıyafetlerinizi yerleştirebilirsiniz.

Aşık olabileceğiniz geniş hacimli ve kapaklı bir hurç seti alternatifini huzurlarınıza bırakıyoruz. Hem yazlık hem kışlık kıyafetleriniz bu 6 parçalık sete kolayca sığabilir. Fermuar açıp kapatmakla da uğraşmadan, ihtiyacınız olanı hurcun içinden kolaylıkla alabilirsiniz. 70x40x30 cm ölçülerinde kahverengi çizgili hurçlardan oluşan set için buraya tıklayın.

9. Başucu kitaplarına başucu düzenleyicisi

basucu-duzenleyici

Eğer yurt odasındaki yatağınızın ucunda bir komodin sahibiyseniz zaten çok şanslınız. Şansınızı biraz daha artırmak için bir başucu düzenleyicisinden yardım alabilirsiniz. Başucu düzenleyici cep telefonu, kumanda ya da tarak gibi anlık ihtiyaçlarınıza cevap verebilir.

İşte karşınızda, Alas markasından seçtiğimiz hem şık hem işlevsel bir düzenleyici önerisi daha. Kolay temizlenen bu düzenleyici günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayacak. Yurt odasına geldiğinizde ön tarafa cep telefonunuzu, anahtarınızı ve cüzdanınızı yerleştirebilir böylece sürekli aynı eşyaları nereye koyduğunuzu düşünmezsiniz. Düzenleyicinizi hemen satın almak için tıklayın.

10. Eskilerin bir bildiği var: Magazinlik her çalışma masasına lazım

magazinlik

Eskilerin magazinlik olarak da tabir ettiği evrak kutusu, kağıtlar orta yere saçılıp dağınık bir görüntü yaratmasın diye var. Özellikle sınav dönemindeki bol fotokopili günlerin ve ders notlarının yarattığı kalabalığı engellemek tamamen sizin elinizde. Çalışma alanınız ne kadar düzenli olursa, sınavlarda başarılı olma şansınızın da o kadar artacağı bir gerçek.

Kraf marka beyaz plastik düzenleyiciye çalışma masanızın üzerinde yer verebilirsiniz. Ürünün geniş haznesi çok sayıda evraka yer açarken önündeki kart bölmesi etiketlemeye yardımcı olur. Siz de Kraf kalitesi ile tüm önemli evraklarınız derli toplu dursun isterseniz hemen tıklayın.

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