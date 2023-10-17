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Küçük çocuklara nişan töreni düzenlemişlerdi! Mardin'deki 'beşik kertmesi' skandalında önemli gelişme: Anne ve babalara o görüntüler sorulacak

17.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Mardin'de doğduklarında beşik kertmesi yapılan çocuklara 8-9 yaşlarına geldiğinde nişan töreni düzenlenmesi yarattığı infial devam ediyor. Skandal nişan töreninin görüntülerinin paylaşılması üzerine yetkililer inceleme başlatırken iki çocuk da koruma altına alınmıştı. Olayla ilgili yeni ve önemli bir gelişme daha yaşandı.

Küçük çocuklara nişan töreni düzenlemişlerdi! Mardin'deki 'beşik kertmesi' skandalında önemli gelişme: Anne ve babalara o görüntüler sorulacak

Küçük çocuklara nişan töreni düzenleyen aileler için harekete geçildi! 8 yaşındaki kız çocuğunun, amcasının oğlu olan 9 yaşındaki çocukla nişanlandırılmasına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılıp tepki toplamıştı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

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ANNE VE BABALARA O GÖRÜNTÜLER SORULACAK

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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(AA)

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nişan beşik kertmesi

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