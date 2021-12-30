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  4. Küçük kız çocuklarına iğrenç tuzak! 13-15 yaşında gibi davranmış

Küçük kız çocuklarına iğrenç tuzak! 13-15 yaşında gibi davranmış

30.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İğrenç olay Samsun'da yaşandı. İddiaya göre inşaat mühendisi, sosyal medya hesaplarında kendisi 13-15 yaşında gibi tanıttı. Bu yöntemle kız çocuklarını tuzağa düşürmeye çalışan şüpheli, 9-11 yaşlarındaki çocukları kandırıp kamera karşısında soyunmalarını sağladı. İğrenç olayın ortaya çıkması sonrası yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs, siber polisinin takibi sonucu yakalandı.

Küçük kız çocuklarına iğrenç tuzak! 13-15 yaşında gibi davranmış

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İtalya, Almanya ve İngiltere birimleri ile koordineli yürüttüğü çalışma sonucu operasyon gerçekleşti.

13-15 YAŞINDA GİBİ DAVRANIP, YURT DIŞINDAKİ ÇOCUKLARI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ

Sosyal medyada 13-15 yaşında gibi davranan ve genellikle yurt dışında bulunan 9-11 yaşlarındaki kız çocuklarını kandırıp cinsel zorbalık yaparak çocukların kamera karşısında soyunmalarını sağladığı, bunu yapmayan kız çocuklarını ise görüntülerini internet ortamında yaymakla tehdit ettiği iddia edilen, Samsun'da ikamet eden İnşaat Mühendisi Ç.Ç.'yi (30) Atakum ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

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SERBEST BIRAKILDI

Siber polisi tarafından gözaltına alınan Ç.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ç.Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLELERE ÖNEMLİ UYARI

Siber polisi özellikle ailelere çocuklarının internet ortamında da olsa tanımadığı kişiler ile profilleri erkek veya kız çocuğu gibi görünse de diyaloğa geçmemeleri, bu gibi platformlarda çocukların cinsel tacize maruz kalabilecekleri konusunda uyardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Samsun taciz
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