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Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Suçu kamyonlara attı: Devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum

04.06.2024 10:02
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Pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan 3 katlı bir bina çökmüş, 1 kişi hayatını kaybetmiş 8 kişi de yaralanmıştı. Tutuklanan bina sahibinin ifadesine ulaşıldı. Yapıda çatlak veya sıkıntı olmadığını savunan bina sahibi binanın altındaki kaldırımdan çok sayıda hafriyat kamyonu geçtiğini söyledi. Mülk sahibi ayrıca, "Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Küçükçekmece'de çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Suçu kamyonlara attı: Devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum

Küçükçekmece'de pazar günü 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin tutuklanan bina sahibi H.M.G'nin hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

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YIKILAN BİNA 'MİRAS' ÇIKTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan H.M.G. ifadesinde, binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi.

SUÇU KAMYONLARA ATTI

Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden H.M.G. etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini ifade etti.

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KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.

Şüpheli H.M.G, binanın babasının yaptığı gibi durduğunu, ekleme olmadığını öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve babasının daha önce yaptığı binaların hala ayakta durduğunu iddia etti.

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NE OLMUŞTU?

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bina sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına, Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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