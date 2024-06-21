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  4. Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Denizdeyken epilepsi nöbeti geçirince...

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Denizdeyken epilepsi nöbeti geçirince...

21.06.2024 18:16
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Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda ailesiyle denizdeyken epilepsi nöbeti geçeren çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Cankurtaran ekiplerinin kurtardığı çocuğa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşanan hareketli anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de hareketli dakikalar! Denizdeyken epilepsi nöbeti geçirince...

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Ö.A. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra deniz de epilepsi nöbeti geçirdi.

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KIYIYA ÇIKARILARAK MÜDAHALE EDİLDİ

Plajda bulunan cankurtaranlar çocuğun yardımına koşarak küçük kızı kıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, küçük kıza yapılan ilk müdahale ve ambulansa bindirilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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epilepsi Küçükçekmece
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