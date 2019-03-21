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Küçükçekmece'de "Nevruz Kutlama Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Bu zamana kadar olmadı. Belki bundan sonra olur. Bence olmalıdır da. Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır. Kaldı ki nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi bayram olarak büyük törenlerle kutlanmıştır" - "Bilemiyorum. Fotoğrafta güzel çıkıyorum. Sayın Yıldırım da güzel çıkıyor aslında. Keşke burada olsaydı. El ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır. Kaldı ki, nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi bayram olarak büyük törenlerle kutlanmıştır." dedi.

İmamoğlu, Küçükçekmece Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Nevruz Kutlama Töreni"nde, nevruzun barış ve kardeşlik bayramı olduğunu söyledi.

Nevruzun Hazreti Ali'nin doğum günü olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Nevruz Bayramı, çok geniş bir coğrafyada ortak bir duygunun adıdır. Onlarca devletin ve milletin ortakça kutladığı bir bayramdır. Bayramlar, halkın gülüp eğlendiği, sevinç içinde kutladığı günlerdir. Dini olduğu kadar milli karakterler de taşır. İnsanlar, bu özel günlerde barış ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye taşır. Dini bayramlar, insanları ruhi bakımdan en üst seviyeye çıkartırken, milli bayramlar da milletleri benlik ve kültürleri bakımında üst seviyeye çıkartır. Bu yönüyle nevruz hem dini hem de pek çok yönü nedeniyle toplum için milli motifleri olan son derece özel bir gündür."

Nevruzun insanları bir araya getirip buluşturduğunu ve kaynaştırdığını aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar olmadı. Belki bundan sonra olur. Bence olmalıdır da. Ülkemiz düzeyinde nevruz resmi bir bayram olarak mutlaka yerini almalıdır. Kaldı ki nevruz, Cumhuriyetin ilk yıllarında resmi bayram olarak büyük törenlerle kutlanmıştır. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 22 Mart 1922'de Ankara'nın Keçiören semtinde nevruz şenlikleri düzenletmiş ve kendi de bu şenliklerde hazır bulunmuştur. Bu vesileyle insanların ve bazı ülkelerin nefret dilini kullanarak birilerinin kalbine nefret tohumu ekmesi nedeniyle vahşice, hunharca Yeni Zelanda'da katledilen Müslüman kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum."

İmamoğlu, konuşmasının ardından yoğun programını gerekçe göstererek salondan ayrıldı. İmamoğlu, çıkışta, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin Binali Yıldırım'ın da bu programa katılacağını hatırlatarak, "Acaba birlikte fotoğraf vermek istemedi mi?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum. Fotoğrafta güzel çıkıyorum. Sayın Yıldırım da güzel çıkıyor aslında. Keşke burada olsaydı. El ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu. Nevruz, birleşme, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil, bu ülkenin kurtuluşudur. Tatlı yarış birbirinden uzak durmakla olmaz. Keşke gelseydi."

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Büyükşehir Belediye Bakanı adayı chp adayı Ekrem İmamoğlu Halkalı Yayha Kemal Beyatlı

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