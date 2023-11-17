Kudüs'te TRT haber ekibine saldırı! Polis, silah dipçiği ile kamerayı kırdı

TRT Haber'in aktardığına göre, İsrail polisi, Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine saldırdı.

KAMERA KIRILDI

İsrail polisinin, ekibe fiziki müdahalede bulunduktan sonra silahının dipçiği ile haber kamerasını kırdığı belirtildi.

TRT Haber muhabirinin ise kamera kırık olsa da Filistin'e devam eden saldırıları göstereceklerini söylediği aktarıldı.

Canlı yayın sırasında gaz bombasının caminin olduğu bölgeye atıldığı söylenirken, TRT Haber muhabirinin, İsrail'in Mescidi Aksa dışında da namaz için toplanılmasına izin verilmediğine dikkat çekerek "Her yerde bir engelleme, baskı var" dediği kaydedildi.

CUMA NAMAZI ÖNCESİ YİNE MÜDAHALE

Öte yandan habere göre, İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yine kısıtlamalar getirdi.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.





