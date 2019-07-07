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Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 01:48 | Son Güncelleme

Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

KUDÜS (AA) - Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir Filistinli tarafından düzenlendiğini duyurdu.

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