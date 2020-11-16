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Kullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyor

16.11.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Kullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyor

iPhone 12 Mini dokunmatik ekran sorunu yaşıyor. Birçok iPhone 12 Mini kullanıcısı, bildirilenlere göre iPhone 12 Mini ekran sorunundan fazlasıyla şikayetçi. Peki Apple'ın 'Minik Şampiyon' adını verdiği iPhone 12 Mini'nin ekran sorunu nasıl ortaya çıkıyor?

iPhone 12 Mini, Apple'ın iPhone 12 ailesine konumlandırdığı en küçük modeli. Bu yüzden 'en büyük özelliğini adında taşıyan iPhone' olarak da tanımlayabileceğimiz iPhone 12 Mini, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max siparişlerinin başlamasıyla, pek çok tüketici Apple'ın yıllardır beklenen iPhone 5S boyutlarındaki modern telefonu için siparişlerini oluşturdu. Hatta bazıları iPhone 12 Mini'lerine kavuşmaya dahi başladı. Fakat görünüşe bakılırsa bu kavuşma, ortaya çıkan can sıkıcı bir sorunun azizliğine uğradı.

iPHONE 12 MİNİ EKRAN SORUNU İLE GÜNDEMDE

iPhone 12 Mini ekran sorunu, MacRumors'un haberine göre birçok kullanıcı tarafından bildirilmiş durumda. Bu sorunda ekran, cihazın kilidini açmak için baş parmak ile yapılan aşağıdan yukarı kaydırmalara tepki vermiyor. Kamera ve flaş tuşları da tıklamalara karşı tepkisiz kalabiliyor. Sorunun bu şekilde yaşandığını söyleyen ve sorunu yaşayan diğer kişileri onaylayan birçok şikayet Reddit'te de mevcut. Peki Apple'ın en küçük iPhone 12 modelindeki bu sorun neden kaynaklanıyor?

iPhone 12 mini ekran sorunu

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DOKUNMAYLA SORUN ÇÖZÜLÜYOR

iPhone 12 Mini dokunmatik ekran sorununun kaynağı henüz bulunmuş değil. Ancak kullanıcılar, iletkenlik veya topraklama ile alakalı sorunlar olabileceğini düşünüyor. Zira telefon şarja takıldığında ya da metal çerçevelere dokunulduğunda söylendiğine göre problem ortadan kalkıyor. Genel görüş ise sorunun yazılımsal olduğundan yana. Bu da Apple'ın iOS 14 ara güncellemelerinden biriyle söz konusu problemi çözebileceği anlamına geliyor. Fakat şimdilik Apple'dan gelmiş resmi bir açıklama yok.

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