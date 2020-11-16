Kullanıcılar bildirdi: iPhone 12 Mini ekran sorunu yaşıyor

iPhone 12 Mini, Apple'ın iPhone 12 ailesine konumlandırdığı en küçük modeli. Bu yüzden 'en büyük özelliğini adında taşıyan iPhone' olarak da tanımlayabileceğimiz iPhone 12 Mini, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max siparişlerinin başlamasıyla, pek çok tüketici Apple'ın yıllardır beklenen iPhone 5S boyutlarındaki modern telefonu için siparişlerini oluşturdu. Hatta bazıları iPhone 12 Mini'lerine kavuşmaya dahi başladı. Fakat görünüşe bakılırsa bu kavuşma, ortaya çıkan can sıkıcı bir sorunun azizliğine uğradı.

iPHONE 12 MİNİ EKRAN SORUNU İLE GÜNDEMDE

iPhone 12 Mini ekran sorunu, MacRumors'un haberine göre birçok kullanıcı tarafından bildirilmiş durumda. Bu sorunda ekran, cihazın kilidini açmak için baş parmak ile yapılan aşağıdan yukarı kaydırmalara tepki vermiyor. Kamera ve flaş tuşları da tıklamalara karşı tepkisiz kalabiliyor. Sorunun bu şekilde yaşandığını söyleyen ve sorunu yaşayan diğer kişileri onaylayan birçok şikayet Reddit'te de mevcut. Peki Apple'ın en küçük iPhone 12 modelindeki bu sorun neden kaynaklanıyor?