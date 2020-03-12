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Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs nedeniyle tüm sanatsal faaliyetleri erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 23:43 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerin ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs nedeniyle tüm sanatsal faaliyetleri erteledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyada görünen koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar devlet opera ve balesi genel müdürlüğü, güzel sanatlar genel müdürlüğü ve devlet tiyatroları genel müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir. Sağlık ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, ’önce sağlık’ düsturu ile alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı koronavirüs

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