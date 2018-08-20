Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramını, bayram mesajları ile kutlayacaklar için en güzel mesaj derlemesi haberimizde. Kısa bayram mesajları, uzun bayram mesajları, komik bayram mesajları, resimli bayram mesajları vb. Her zevke hitap edecek mesajlar mevcut. Seç beğen istediğin platformdan; Twitter, Whatsapp, SMS, Instagram, Facebook ile paylaş veya gönder. Böylece bu sene görüşemeyeceklerine veya sürpriz yapmak istediklerine bayram tebriğini, iyi dileklerini ve dualarını gönder ki onları ihmal ettiğini düşünmesinler. İşte en güzel bayram mesajları...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Dilerim ki her anın şu an bu kurban bayramı mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur. Kurban Bayramın kutlu olsun

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.