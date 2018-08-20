Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramını, bayram mesajları ile kutlayacaklar için en güzel mesaj derlemesi haberimizde. Kısa bayram mesajları, uzun bayram mesajları, komik bayram mesajları, resimli bayram mesajları vb. Her zevke hitap edecek mesajlar mevcut. Seç beğen istediğin platformdan; Twitter, Whatsapp, SMS, Instagram, Facebook ile paylaş veya gönder. Böylece bu sene görüşemeyeceklerine veya sürpriz yapmak istediklerine bayram tebriğini, iyi dileklerini ve dualarını gönder ki onları ihmal ettiğini düşünmesinler. İşte en güzel bayram mesajları...
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Dilerim ki her anın şu an bu kurban bayramı mesajını okurken ki sevincin gibi sevinçli olur. Kurban Bayramın kutlu olsun
Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet, yuvan huzurlu, kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun.
Bayram mesajı paylaşımı sırf metin ile sınırlı kalmak istemeyenler için en güzel resimli bayram mesajlarından oluşan bir galeri hazırladık.
Meramını kısaca anlatmak isteyen, lafı dolandırmadan tebriklerini, iyi dileklerini hemen göndermek isteyenle için işte kısa bayram mesajları...
Meleklere her zaman sizinle olsun bu mübarek ayda mübarek bayramınız hayırlı olsun. Kurban bayramınız kutlu olsun.
Dualarım sizinle bir dahaki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramınız hayırlı olsun.
Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..
Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.
Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun
Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..
Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Yeni umutlar, yeni sevinçler, yeni gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve sevdiklerime hoş geldin Kurban. Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum.
Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…
Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Amin! Hayırlı bayramlar.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurbɑn Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar.
Allahım! Çabamızı karşılıksız bırakma, günahlarımızı bağışla, ibadetimizi en güzel şekilde yerine getirmemizi sağla. Hayırlı Bayramlar.
Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katli, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı olsun…
Bereketiyle gelen Kurbɑn Bayramı sana ve sevdiklerine bol bol huzur, mutluluk ve dirlik getirsin. Tüm güzellikler evine dolsun. Hayırlı Bayramlar.
Sevdikleriniz ile mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı bayramlar.
Göndereceği mesaj zengin, doğ dolu olsun isteyenler için uzun bayram mesajları da derledik.
Allahım! Senden hayırlar ve iyi ameller işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı bayramlar.
Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.
*Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun..
Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban bayramınızı kutlarım.
Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Kurban Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bu bayram çevrenizi güldürecek bir mesaj göndermek isteyenler için işte muzip ve komik bayram mesajları...
Küçücük olmak gerekmiş bayram güzel geçsin diye.. Biraz şeker, biraz sevgi gönderiyorum sana. Kalbin kocaman, içindeki çocuk küçücük kalsın diye... İyi Bayramlar.
Gecen yatağında gündüzün internette olsun.. Müziği aç! Bası koy! Komşular kopsun… Hayatın neşeli kotan sınırsız olsun.. Bayramın kutlu olsun.
Hawai’de evin Miami’de yazlığın olsun salonunda plazman olsun, yanında sevdiklerin uzağında düşmanın olsun, Dokunduğun gümüş tuttuğun altın olsun iyi bayramlar.
Bu gün yüzün öpülmekten solsun, miden kurban etiyle dolsun, cüzdanını bücürler soysun, gönlün huzura doysun, bayramınız kutlu ve mutlu olsun.
Bayramda el öpme tarifesi: 0-5 yaş arası 10 tl., 5-10 yaş arası 20 tl., 10-15 yaş arası 30 tl. 15 yaş üstü başka kapıya.
Bir kez daha düşünün. Elinizi kana bulamayın. Bırakırsanız ecelimle de ölebilirim. İmza: kurbanlık koyun.
Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler...
Küçük baş kesmek daha makbuldür. İmza inek oğlu inek…
Sana kurban olurum diyenler bu bayram sizden bu kahramanlığı bekliyorum.
Çok şeker bizi bozar…Sen para ver dedeciğim… Bu arada sana da iyi bayramlar
Bak anlaşalım. mendil şeker ve harçlığımı peşin alırım. Seninkini de taksite böler üzerine yatarım. Ehh şartlarımı kabul edersen bayramını candan kutlarım…
Şu anda her 100 kişiden 35″i bayram namazı kılıyor, 10″u kurban kesiyor, 25″i el öpüyor, 15″i tatile gidiyor, 10″u yurt dışında, 4″ü uykuda, 1 tane saf da elinde telefon mesaj okuyor.
Sen var ya sen…Dünyanın en karizmatik, yüreği sevgi dolu, bilgili, çok yakışıklı (veya güzel), centilmen birinin yazdığı mesajı okudun. Hadi iyisin, senin de bayramını kutlarım.
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