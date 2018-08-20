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Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı namazı saat kaçta araştırılmaya başlandı. Yarın, 21 Ağustos Salı sabahında camiler, bayram namazı için doldurulacak. Birlik ve beraberliğin simgesi olan bayram, cemaatle omuz omuza kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Diyanet, 2018 Kurban Bayramı namazı vakitlerini il il açıkladı. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır?

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban bayramı namazı saat kaçta merak ediliyor. 21 Ağustos Salı günü sabahında kılınacak olan bayram namazı vakitleri diyanet tarafından açıklandı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak. İl il bayram namazı saatleri ve Bayram namazı nasıl kılınır videolu tarifi ile haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Adana bayram namazı saati: 06.39
Adıyaman bayram namazı saati: 06.27
Afyon bayram namazı saati: 06.57
Ağrı bayram namazı saati: 06.06
Aksaray bayram namazı saati: 06.43
Amasya bayram namazı saati: 06.33
Ankara bayram namazı saati: 06.46
Antalya bayram namazı saati: 06.58
Ardahan bayram namazı saati: 06.05
Artvin bayram namazı saati: 06.09
Aydın bayram namazı saati: 07.08
Balıkesir bayram namazı saati: 07.06
Bartın bayram namazı saati: 06.45
Batman bayram namazı saati: 06.15
Bayburt bayram namazı saati: 06.16
Bilecik bayram namazı saati: 06.57
Bingöl bayram namazı saati: 06.17
Bitlis bayram namazı saati: 06.11
Bolu bayram namazı saati: 06.50
Burdur bayram namazı saati: 06.59
Bursa bayram namazı saati: 07.01
Çanakkale bayram namazı saati: 07.12
Çankırı bayram namazı saati: 06.42
Çorum bayram namazı saati: 06.37
Denizli bayram namazı saati: 07.03
Diyarbakır bayram namazı saati: 06.19
Düzce bayram namazı saati: 06.52
Edirne bayram namazı saati: 07.09
Elazığ bayram namazı saati: 06.22
Erzincan bayram namazı saati: 06.20
Erzurum bayram namazı saati: 06.12
Eskişehir bayram namazı saati: 06.56
Gaziantep bayram namazı saati: 06.31
Giresun bayram namazı saati: 06.23
Gümüşhane bayram namazı saati: 06.19
Hakkari bayram namazı saati: 06.05
Hatay bayram namazı saati: 06.37
Iğdır bayram namazı saati: 06.01
Isparta bayram namazı saati: 06.58
İstanbul bayram namazı saati: 07.00
İzmir bayram namazı saati: 07.11
Kahramanmaraş bayram namazı saati: 06.32
Karabük bayram namazı saati: 06.46
Karaman bayram namazı saati: 06.48
Kars bayram namazı saati: 06.04
Kastamonu bayram namazı saati: 06.41
Kayseri bayram namazı saati: 06.37
Kırıkkale bayram namazı saati: 06.44
Kırklareli bayram namazı saati: 07.07
Kırşehir bayram namazı saati: 06.42
Kilis bayram namazı saati: 06.32
Kocaeli bayram namazı saati: 06.57
Konya bayram namazı saati: 06.50
Kütahya bayram namazı saati: 06.58
Malatya bayram namazı saati: 06.26
Manisa bayram namazı saati: 07.09
Mardin bayram namazı saati: 06.17
Mersin bayram namazı saati: 06.42
Muğla bayram namazı saati: 07.07
Muş bayram namazı saati: 06.13
Nevşehir bayram namazı saati: 06.40
Niğde bayram namazı saati: 06.41
Ordu bayram namazı saati: 06.25
Osmaniye bayram namazı saati: 06.36
Rize bayram namazı saati: 06.14
Sakarya bayram namazı saati: 06.55
Samsun bayram namazı saati: 06.31
Siirt bayram namazı saati: 06.12
Sinop bayram namazı saati: 06.35
Sivas bayram namazı saati: 06.30
Şanlıurfa bayram namazı saati: 06.25
Şırnak bayram namazı saati: 06.10
Tekirdağ bayram namazı saati: 07.06
Tokat bayram namazı saati: 06.31
Trabzon bayram namazı saati: 06.18
Tunceli bayram namazı saati: 06.20
Uşak bayram namazı saati: 07.01
Van bayram namazı saati: 06.05
Yalova bayram namazı saati: 07.00
Yozgat bayram namazı saati: 06.38
Zonguldak bayram namazı saati: 06.49

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM SABAHI YAPILMASI SÜNNET OLAN ŞEYLER

1) Bayram sabahı erken kalkmak.
2) Misvak kullanmak.
3) Gusletmek. (Boy abdesti almak)
4) Güzel koku sürünmek.
5) Temiz ve helâl elbise giymek.
6) Kurban Bayramı'nda fecr-i sâdıkın doğmasından evvelki vakitten (imsaktan) bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi, orucu bozan şeylerden uzak durmak. 7) İlk yediği kurban eti olması için yemeği namazdan sonra yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanın ciğerinden yerlerdi.
8) Mümkün ise namaza yürüyerek gitmek.
9) Namazdan sonra başka bir yoldan dönmek.
10) Neşeli olmak.
11) Çok sadaka vermek.
12) “Tekabbelallâhü minnâ ve minküm” (Allah bizden ve sizden kabul buyursun.) diyerek müslümanlara, akraba, komşu ve sevdiklerine duâ etmek ve onlarla musâfaha etmek.
13) Kurban Bayramı namazına giderken yolda sesli tekbir getirmek.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Tabii artık tebrik mesajı olmadan bayram olmaz. Bu bayram da sevdiklerimize yakınlarımıza güzel tebrik mesajları ile iyi dileklerimizi ve mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile dualarımızı paylaşacağız. Biz de sizler için yakınlarınızla Whatsaapp, Facebook, Twitter, SMS vb.den paylaşabilmeniz için resimli Kurban bayramı mesajları derledik.

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