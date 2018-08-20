Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte diyanete göre il il bayram namazı vakitleri

Kurban bayramı namazı saat kaçta merak ediliyor. 21 Ağustos Salı günü sabahında kılınacak olan bayram namazı vakitleri diyanet tarafından açıklandı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak. İl il bayram namazı saatleri ve Bayram namazı nasıl kılınır videolu tarifi ile haberimizde.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM SABAHI YAPILMASI SÜNNET OLAN ŞEYLER

1) Bayram sabahı erken kalkmak.

2) Misvak kullanmak.

3) Gusletmek. (Boy abdesti almak)

4) Güzel koku sürünmek.

5) Temiz ve helâl elbise giymek.

6) Kurban Bayramı'nda fecr-i sâdıkın doğmasından evvelki vakitten (imsaktan) bayram namazını kılıncaya kadar oruçlu gibi, orucu bozan şeylerden uzak durmak. 7) İlk yediği kurban eti olması için yemeği namazdan sonra yemek. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanın ciğerinden yerlerdi.

8) Mümkün ise namaza yürüyerek gitmek.

9) Namazdan sonra başka bir yoldan dönmek.

10) Neşeli olmak.

11) Çok sadaka vermek.

12) “Tekabbelallâhü minnâ ve minküm” (Allah bizden ve sizden kabul buyursun.) diyerek müslümanlara, akraba, komşu ve sevdiklerine duâ etmek ve onlarla musâfaha etmek.

13) Kurban Bayramı namazına giderken yolda sesli tekbir getirmek.

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Tabii artık tebrik mesajı olmadan bayram olmaz. Bu bayram da sevdiklerimize yakınlarımıza güzel tebrik mesajları ile iyi dileklerimizi ve mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile dualarımızı paylaşacağız. Biz de sizler için yakınlarınızla Whatsaapp, Facebook, Twitter, SMS vb.den paylaşabilmeniz için resimli Kurban bayramı mesajları derledik.