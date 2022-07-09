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Kurban bayramının ilk gün bilançosu belli oldu! İşte Türkiye genelinde yaralananların sayısı

09.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında kutlanırken acemi kasaplar her bayram olduğu gibi bu sene de kendilerinden bahsettirdi. Günün ilk saatleriyle beraber, hastaneler yaralı kasaplarla doldu. Bu sene İstanbul haricinde hastaneye başvuran yaralı kasap sayısı ise 5 bin 102 olarak açıklandı. İşte il il yaralı kasap bilançosu...

Kurban bayramının ilk gün bilançosu belli oldu! İşte Türkiye genelinde yaralananların sayısı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar, bu yıl da acil servisleri doldurdu. İstanbul hariç, yurt genelinde kurban kesimi sırasında 5 bin 102 kişi, kesici aletler ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı.

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İSTANBUL HARİÇ 5 BİN 100 KİŞİ

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesmek için belediye tarafından belirlenen kesim noktalarına gitti. Bazı vatandaşlar ise kesimi evlerinin önünde ya da boş arsalarda yaptı. Her yıl olduğu gibi bu sene de kesim sırasında birçok kişi, ya bıçakla ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Yaralananlar kendi imkanları, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere gitti. Hastanelerin acil servislerinde bu nedenle yoğunluk oluştu. Bu yıl İstanbul hariç, yurt genelinde 5 bin 102 kişi yaralandı.

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Kurban kesimi sırasında yaralananların il il sayısı şöyle:

Adana (67), Adıyaman (150), Afyonkarahisar (15), Ağrı (34), Amasya (40), Ankara (198), Antalya (43), Artvin (11), Aydın (41), Balıkesir (195), Bilecik (27), Bingöl (2), Bitlis (7), Bolu (42), Burdur (28), Bursa (293), Çanakkale (43), Çankırı (21), Çorum (50), Denizli (132), Diyarbakır (27), Edirne (41), Elazığ (32), Erzincan (50), Erzurum (160), Eskişehir (72), Gaziantep (147), Giresun (33), Gümüşhane (24), Hakkari (4), Hatay (27), Isparta (15), Mersin (53), İzmir (30), Kars (85), Kastamonu (28), Kayseri (102), Kırklareli (7), Kırşehir (19), Kocaeli (271), Konya (253), Kütahya (50), Malatya (221), Manisa (65), Kahramanmaraş (92), Mardin (11), Muğla (29), Muş (16), Nevşehir (24), Niğde (22), Ordu (52), Rize (105), Sakarya (126), Samsun (68), Siirt (6), Sinop (13), Sivas (74), Tekirdağ (181), Tokat (134), Trabzon (80), Tunceli (0), Şanlıurfa (153), Uşak (32), Van (30), Yozgat (64), Zonguldak (30), Aksaray (84), Bayburt (13), Karaman (67), Kırıkkale (60), Batman (8), Şırnak (2), Bartın (35), Ardahan (30), Iğdır (42), Yalova (30), Karabük (29), Kilis (15), Osmaniye (43), Düzce (47). (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı yaralı
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