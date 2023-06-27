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Kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için et kaç gün dinlenmeli?

27.06.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir, sorusu Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber merak edildi. Dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nda büyükbaş veya küçükbaş bir hayvan dualar eşliğinde kesiliyor. Dağıtılmak, pişirilmek ve buzlukta saklanmak üzere pay edilen etlerden kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar etin dinlenme süresini sorgulamaya başladı. Peki, Kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için et kaç gün dinlenmeli?

Kurban eti ne zaman kıyma çekilir, hemen çekilir mi? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için et kaç gün dinlenmeli?

Kurban Bayramı'nda pay edilen etleri kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar, "Kurban eti ne zaman kıyma çektirilir?" sorusunun yanıtını araştırmalarına hız kazandırdı. Kurbanlık etlerin bir kısmı genellikle kıyma halinde tercih ediliyor. Kurban bayramlarında kasapların önü kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla doluyor. Uzmanlar etin kesiminden hemen sonra kıyma çektirmemek gerektiğini tavsiye ediyorlar. Dinlenmiş etin kıyması her zaman daha lezzetli olur. Peki kıyma çektirmek için et ne kadar dinlenmeli? Kurban eti ne zaman kıyma çektirilmelidir? Detaylar haberimizde...

KURBANLIK ET NE ZAMAN KIYMA ÇEKTİRİLİR?

Kurban etinden verimli şekilde pay çıkarmak istiyorsanız, eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz. Bu şartları karşıladıktan sonra etinizi dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz. Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür. Böylece et dinlenmiş olacaktır. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir, yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.

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KURBAN ETİ NASIL PAKETLENİR?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olunmalıdır.Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir. Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu yüzden poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.


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Kurban Bayramı kıyma

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