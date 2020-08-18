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Kurban etinden korona bulaşır mı? Uzmanlardan bir önemli açıklama daha geldi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kurban alanlarının kalabalık olması, ne kadar dikkat edilse de, virüsün ete bulaşmasına sebebiyet verebilir. Et kesilirken ortamda virüslü birileri varsa ete bulaşan virüs birkaç saat canlı kalabiliyor. Ancak uygun koşullarda pişirme işlemi yapıldıktan sonra virüsün bulaşma riski azalıyor. Pişen ette virüs olması mümkün değil, ancak keserken de, dağıtırken de dikkat etmek gerekiyor.

Kurban etinden korona bulaşır mı? Uzmanlardan bir önemli açıklama daha geldi...

Kurban Bayramı zamanında uzmanlar sıkı önlemler alınması gerektiğini aksi takdirde virüsün yayılabileceğini söyledi. Kurban eti çiğ tüketilmediğinde ve hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde virüsün bulaşma riski yok. Ancak kesim ve dağıtım aşamasında gereken önlemler alınmazsa rahatlıkla virüs bulaşabilir. Özellikle kalabalık ve mesafesiz ortamlar sebebiyle insanlardan ete bulaşan virüs birkaç saat yaşayabiliyor.

EL HİJYENİNİZE HER ZAMAN DİKKAT EDİN!

Kurban kesiliyor, et paylaştırılıyor, taşınıyor, depolanıyor, pişirmeye hazırlanıyor derken pek çok aşamadan geçiliyor. Çiğ ette virüs canlı kalabildiği için eti ellediğiniz zaman elinizi ağzınıza, gözünüze ve burnunuzu yaklaştırmadan bol sabunla yıkamanız gerekir.

Kesim sırasında az kişi ortamda bulunmalı ve et ile temas edildiği anda en az 20 - 30 saniye boyunca eller iyice yıkanmalı. Aksi takdirde virüsün yayılmasına davetiye çıkarmış olursunuz.

Ayrıca et kesim ve dağıtımı süresince insanlar ile iletişim kurarken kurallara uygun şekilde maskenizi takmalı ve mesafenizi de korumaya özen göstermelisiniz.

KESİLEN KURBAN ETLERİ NASIL SAKLANMALI?

Kesilen etlerin hijyenik olarak paketlenmesi ve saklanması çok önemli! Virüs ancak 900 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda ölüyor. Bu sebeple etin çok iyi bir şekilde pişirilmesi ve asla çiğ tüketilmemesi gerekir. Kurbanı kesen kişinin sağlıklı olması, hijyen koşulları altında tüm işlemlerin yapılması riski en aza indirir. Hijyenine dikkat edilen gıdalardan insanlara bulaşan virüs henüz tespit edilmedi. Bu virüs insanlardan insanlara bulaşıyor. Ancak her ihtimale karşı önlem almakta ve dikkatli olmakta fayda var.

BU BELİRTİLERİ GÖSTERİYORSANIZ DİKKAT!

Bakteriler et üzerinde hızla çoğalabiliyor. Çeşitli sebeplerle bakteri ve virüs taşıyan etler tüketildiği zaman gıda zehirlenmesi gibi çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bazen bu durum hafif geçirilse bile zaman zaman ölümcül olabilir. Kusma, ishal ve şiddetli karın ağrısı en yaygın belirtilerdir. Bu belirtiler dahilinde ateş, üşüme, kas ağrıları, terleme, halsizlik, bitkinlik gibi durumlar da meydana gelebilir. Bu sebeple tüketimi son derece tehlikeli rahatsızlıklara yol açabileceği için etin kesiminde kullanılan bıçak ve satır gibi aletlerin, etlerin koyulduğu kapların, eti kesen kişinin, kesim yapılan ortamın steril ve hijyenik olması oldukça önemli! Ayrıca güneş görmeyen serin bir yerde kesim, yüzme ve parçalama işlemleri yapılması gerekir.

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