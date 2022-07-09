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Kurbanlığı ucuza almak için bugünü beklediler! "Fiyatlar makul, gayet güzel"

09.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için kimi vatandaşlar günler öncesinden pazarlıklara ve hazırlıklara başlarken kimisi ise kurbanlığı ucuza getirmek için farklı yöntemlere başvurdu. İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlık fiyatlarındaki düşüş bin lirayı buldu. Bunu fırsat bilen vatandaşlar da bayramın ilk gününde harekete geçti.

Kurban Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlanırken vatandaşlar kurbanlık satın almak için kurban pazarlarına yöneldi. Besiciler satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Kurbanlık hayvan satın alan Remzi Cambaz, fiyatlarda düşme olduğu için kurbanlık satın almada özellikle bugünü seçtiklerini belirterek "2 bin 600 liraya satın aldım. Mesela dün satın alsam 3 bin 500 liraydı" ifadelerini kullandı.

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3-4 BİN LİRADAN 2-3 BİNE DÜŞTÜ

İzmir’de Kurban Bayramı dolayısıyla kurban ibadetini yerine getiren bazı vatandaşlar, fiyatlardaki düşüş sebebiyle bayram gününü bekledi. Bayram gününün gelmesiyle birlikte kurbanlık hayvan fiyatlarında hayvanların büyüklüğüne göre yaklaşık bin liralık düşüş olduğu belirtildi. İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent semtindeki kurban pazarında vatandaşlar daha uygun fiyata kurbanlık alırken, küçükbaş hayvan satan besiciler de son kurbanlıklarını elden çıkardı. İlk günler yaklaşık 3 bin-4 bin lira arasında satılan küçükbaş hayvanların fiyatı bayramın gelmesiyle birlikte 2 bin ile 3 bin lira arasında satılmaya başlandı. Satışlardan memnun olduğunu söyleyen besicilerin birçoğu tüm hayvanlarını satarak, çadırlarını toplayıp memleketlerine dönmek için hazır olduklarını belirtti.

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"SATAMADIĞIMIZ HAYVANLARI BİRAZ DAHA DÜŞÜK FİYATA VERİYORUZ"

Afyonkarahisar’dan İzmir’e kurbanlık hayvanları satmak için gelen besicilerden Mustafa Çeker, son kalan hayvanları daha makul fiyata ellerinden çıkardıklarını belirtti. Çeker, "Bayramdan 10 gün önce geldik buraya. Bugünkü fiyatlar biraz daha düşük. Satamadığımız hayvanları biraz daha düşük fiyata veriyoruz. Küçükbaş hayvanlarımız var, 4 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar artabiliyor fiyatları. Daha da düşüş olmaz ama fiyatlarda. Satışlarımız da güzeldi bu bayram" dedi.

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Konya Beyşehir’den gelen besici Hasan Kaleli ise, "360 tane hayvan getirdik, elhamdülillah neredeyse hepsini sattık. Güzel geçti bu bayram. Bayramda satamadığımız hayvanları daha uygun fiyata veriyoruz ama onun da nedeni cüsse olarak küçük hayvanların kalması. Şimdi arabayı ayarladık, çadırımızı toplayıp memleketimize gideceğiz" diye konuştu.

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"ÖZELLİKLE BUGÜNÜ SEÇTİK"

Kurbanlık hayvan satın alan Remzi Cambaz adlı vatandaş, kurbanlık fiyatlarının daha düşük olmasından dolayı özellikle bayram gününü seçtiklerini söyledi. Cambaz, "Fiyatlarda düşme olduğu için kurbanlık satın almada özellikle bugünü seçtik. Fiyatlar da makul, gayet güzel. 2 bin 600 liraya satın aldım. Mesela dün satın alsam 3 bin 500 liraydı" açıklamasında bulundu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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