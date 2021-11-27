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'Kürdan' cinayetinde iş yeri sahibi tutuklandı

27.11.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dönerci dükkanında 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bıçaklı 'kürdan' kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

'Kürdan' cinayetinde iş yeri sahibi tutuklandı

Olay, 22 Kasım saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri Ali Sucu (40) ve V.S.S. (35) arasında 'Kürdan' sebebiyle tartışma çıktı.

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TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gerginliğin artması sonucu, dönerci dükkanında başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habip Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan yaralılardan, Habip Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan işletme sahipleri Ali Sucu., V.S.S. ile S.Ö.'yü tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

İŞ YERİ SAHİBİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ali Sucu tutuklanırken, V.S.S. ile S.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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