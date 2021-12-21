Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka olma yolunda

Zengin ekosistem varlığı, bozulmamış doğası, tarihi ve kültürel geçmişiyle ulusal nitelikteki değerinin yanında uluslararası düzeyde de önem taşıyan Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nın uluslararası marka haline gelmesi için çalışma başlatıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) sorumlu olduğu Kastamonu ve Bartın sınırları içinde yer alan Küre Dağları'nın, ortak tanıtım ve markalaşma çalışmalarıyla uluslararası markaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten KUZKA ve BAKKA ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Küre Dağları'nı tanıtmak, uluslararası marka değerini yükselterek yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla başlatılan ortak çalışma kapsamında toplantı düzenlendi.

- "Küre Dağları Milli Parkı, adından sıkça söz ettirecek"

BAKKA'nın ev sahipliğinde belediyeye ait Doğa Park Otel'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, Türkiye'nin en büyük altıncı milli parkı olan Küre Dağları'na yapılan yatırımlarla önemli kazanım sağlandığını söyledi.

Bölgenin ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığının daha da artırılması için UNESCO Biyosfer rezervi gibi kritik uluslararası yeni markanın kazandırılması gerektiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bölgenin, bu minvalde markalaşmasının imkan ve ihtimallerini görüşeceğimiz bu toplantıda, bölgenin keşfine ve tanıtımına önemli katkı sağlayacak Küre Dağları Milli Parkı Prestij Kataloğu'nu tamamlayarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bir taraftan da kamp ve karavan altyapısının, bisiklet rotaları, konaklama ve tesisleşme projelerinin geliştirilmesi gibi diğer çalışmalarımız da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Küre Dağları'nın uluslararası boyutta önemli bir destinasyon olarak değiştiğini, sınıf atladığını ve artık ekoturizm açısından yenilikçi iyi uygulama örnekleri arasında adından sıkça söz ettirdiği günleri görmeyi umut ediyoruz."

Kastamonu Valisi Avni Çakır da Küre Dağları Milli Parkı'nın içinde ve tampon bölgesinde son dönemde çok ciddi kamu ve özel sektör yatırımları yapıldığına işaret ederek, "Horma Kanyonu'ndan 3 kilometrelik yürüyüş platformuyla Ilıca Şelalesi'ne geçilen eşsiz deneyim vadediyoruz. Valla, Çatak kanyonlarımız, mağaralarımız, Daday'da at çiftliklerimizle yeni destinasyonlar oluşturma çabalarımızda hayli yol aldık. Birkaç ay önce Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nı 11 ilçemizi kapsayacak şekilde kurarak, UNESCO Jeopark Ağı'na dahil olma çabalarımızın startını vermiş olduk. Tüm bu yatırımları, Amasra ve Safranbolu gibi tecrübeli ve bilinen destinasyonlarımıza da katkı sağlayacak yatırımlar olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Küre Dağları, Batı Karadeniz'de lider destinasyon olma yolunda"

BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise ortak çalışmayla Küre Dağları'nın turistik ve doğal yaşam unsurları bakımından ülke ve bölge değerinin korunarak geleceğe taşınmasının amaçlandığını vurguladı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin taşıdığı turizm değerini ve potansiyelini, yürüttükleri çalışmalarla ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Altunsu, "Küre Dağları Milli Parkı'nın, çevresindeki olgun ve yoğun talep gören Safranbolu, Amasra, Kastamonu gibi varış noktaları da dikkate alındığında, Batı Karadeniz'de lider destinasyon olma yolunda hızla ilerlediği söylenebilir." dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç de Küre Dağları'nın hem milli park içinde hem de çevresindeki değerleriyle en önemli cazibe merkezi olarak öne çıktığına dikkati çekerek, uluslararası markalaşma çabalarında iş birliklerinin artarak devam etmesini umduklarını dile getirdi.

Toplantıda, Küre Dağları Milli Parkı Prestij Kataloğu'nun lansmanı yapıldı. Katılımcılardan Küre Dağları'nın tanıtım ve markalaşmasına yönelik öneri ve görüşler alındı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, daha sonra Küre Dağları'nın UNESCO programlarına entegrasyonuna ilişkin "Küre Dağları Milli Parkı ve UNESCO Biyosfer Ağı" konulu sunum gerçekleştirdi.

Toplantı, Küre Dağları'nın uluslararası markaya dönüştürülmesi amacıyla planlanan faaliyetlerin görüşülmesi, sorumlu kuruluşların belirlenmesi ve çalışmalara ilişkin kararların alınmasıyla sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam ile kamu kurumları ve üniversitelerden paydaşlar, toplantıda yer aldı.

