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Küresel hava yolu şirketleri Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını bildirdi

LONDRA (AA) - Hollanda Kraliyet Hava Yolunun (KLM) ardından British Airways, Air France, Lufthansa, Qantas, United Airlines, Malaysia Airlines ve Singapore Airlines, güvenlik nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinde uçmayacaklarını duyurdu.

İngiliz British Airways, Fransız Air France, Alman Lufthansa, Avustralya'nın Qantas, ABD'nin United Airlines hava yolu şirketleri ile Malaysia Airlines ve Singapore Airlines, güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden geçmeyecek şekilde yeni uçuş güzergahları belirlediklerini bildirdi.

KLM de bu sabah yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesi nedeniyle bir süre Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağını ilan etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Air France British Airways Hürmüz Boğazı ingiltere İRAN Lufthansa

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