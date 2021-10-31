HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Küresel İklimin Durumu 2021 raporu yayımlandı

Küresel İklimin Durumu 2021 raporu yayımlandı

31.10.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada "kayıtlardaki en sıcak 7 yıl" olacağı öngörülen son 7 yılda deniz seviyesi de zirveye çıktı.

Küresel İklimin Durumu 2021 raporu yayımlandı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ilk gününde, ocak-eylül dönemine ilişkin verileri kullanarak hazırladığı "Küresel İklimin Durumu 2021" raporunu yayımladı.

EN SICAK YIL 2016

BM kurumlarının verileri kullanarak hazırlanan rapora göre, 2015-2021 dönemindeki en sıcak yıl 2016 olarak kalmaya devam edecek.

Rapora göre, geçen yıl atmosferdeki sera gazı yoğunluğu yeni zirveye ulaştı. Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklık üzerindeki etkisiyle bu yıl ocak-eylül döneminde küresel sıcaklık artışı 1850-1900 dönemindeki ortalama sıcaklığa göre 1,09 dereceyi buldu.

Son 20 yılda hızlanan okyanus sıcaklığındaki artışın devam etmesi bekleniyor. Okyanus, atmosferdeki yıllık antropojenik karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 23'ünü absorbe ediyor.

İklim değişikliği nedeniyle küresel deniz seviyesi 1993-2002 döneminde 2,1 milimetre artarken 2013-2021 döneminde 4,4 milimetre yükseldi. Deniz seviyesindeki artış buz kütlesi tabakasındaki hızlı erimeden kaynaklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin değerlendirmesinde, okyanus seviyesinin yükselmesinden eriyen buzullara kadar dünyanın dört bir yanındaki ekosistem ve toplulukların harap olduğunu belirterek "COP26 insanlar ve gezegenimiz için bir dönüm noktası olmalı. Liderlerin eylemlerinde açık olması gerek. Çözümler ortada, azim ve beraberlikle şimdi harekete geçmeliyiz ki geleceğimizi ve insanlığı kurtaralım." ifadelerini kullandı.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas ise aşırı hava olaylarının artık yeni normal haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu olaylardan bir kısmının insan kaynaklı iklim değişikliğinin ayak izlerini taşıdığına ilişkin bilimsel kanıtlar var. Sera emisyonlarındaki artış hızı, Paris Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyeye göre 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinin aşılmasına yol açıyor. Bu nedenle, COP26 işleri rayına koymak için kırılım noktası ve son şans olabilir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNERTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemediTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Bazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attıBazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polisle ilgili yeni gelişme

Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polisle ilgili yeni gelişme

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.