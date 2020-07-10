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Küresel ısınma: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 1,5 derecelik kritik eşiğe yaklaşıldığı uyarısı

10.07.2020 08:15 | Son Güncelleme

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2015 yılında yıllık sıcaklık artışı için belirlenen 1,5 derecelik eşiğin önümüzdeki beş yıl içerisinde aşılma ihtimalinin arttığını açıkladı.

Küresel ısınma: Dünya Meteoroloji Örgütü'nden 1,5 derecelik kritik eşiğe yaklaşıldığı uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2015 yılında yıllık sıcaklık artışı için belirlenen 1,5 derecelik eşiğin önümüzdeki beş yıl içerisinde aşılma ihtimalinin arttığını açıkladı.

Örgütten yapılan açıklamada, 1,5 derecelik yıllık sıcaklık artış eşiğinin 2024 yılına kadar aşılma olasılığının yüzde 20; bu beş yıllık dönem içerisinde en az bir kez aylık bazda geçilme olasılığının ise yüzde 70 olduğu belirtildi.

Bilim insanları, dünyada sıcaklıkların sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5 derece artması halinde bunun çok ciddi olumsuz sonuçları beraberinde getireceği uyarısı yapıyor.

Paris'te 2015 yılında imzalanan iklim anlaşmasıyla ortalama sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulması konusunda uzlaşma sağlanmıştı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi tarafından WMO için yapılan araştırma, dünyadaki ortalama yıllık sıcaklığın 1850 yılından 1 derece daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Sıcaklık artışının dünyanın bazı bölgelerinde daha fazla hissedileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, kutup bölgelerinin bu yıl küresel ortalamanın iki katı olmasının beklendiğini söylüyor.

Ayrıca, deniz seviyelerindeki yükseliş nedeniyle önümüzdeki beş yıl içerisinde Avrupa'nın batısında daha çok fırtına görülmesi bekleniyor.

Dünya 1,5 derecelik sıcaklık artış eşiğini aşmaya daha da yaklaştı. [ %20 2024'e kadar yıllık sıcaklıkta 1,5°C artış olasılığı ],[ %70 2024'e kadar en az 1 ay 1,5°C eşiğinin aşılma ihtimali ] [ 1,5°C sanayi öncesi sıcaklık ortalamasına göre belirlenen eşik ], Source: Dünya Meteoroloji Örgütü, Image: View of Southern Africa and the Antarctic polar region from space. ### 'Covid-19'un etkisi koordineli mücadelenin yerini alamaz'

Yapılan değerlendirmede doğal değişkenliğin yanı sıra insan faaliyetlerinden kaynaklı karbon emisyonlarının etkisi de incelendi.

Ancak bu modellerde koronavirüs salgını nedeniyle karbon emisyonlarında görülen azalma henüz hesaba katılmış değil.

WMO'nun Genel Sekreteri Prof. Dr. Petteri Taalas, "WMO, Covid-19 nedeniyle sanayi ve ekonomide görülen yavaşlamanın, sürdürebilir ve koordineli bir iklimle mücadelenin yerini alamayacağını defalarca dile getirdi" dedi.

Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda 1,5 derecelik eşiğin aşılmasının uzun vadede dünyanın daha tehlikeli ve sıcak bir yere dönüşmesini engellemek için büyük emisyon kesintilerin gidilmesinin aciliyetinin önemini vurgulayacağını ifade ediyor.

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