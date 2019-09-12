Küresel Mülteci Forumu Direktörü'nden Türkiye'ye övgü

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'nun Direktörü Daniel Endres, "Türkiye'nin mülteciler konusunda nasıl örnek olduğunu forumda dünyaya hep birlikte göstereceğiz." dedi.

Endres, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının resmileştiğini aktaran Endres, ayrıca Kosta Rika Devlet Başkanı ile Pakistan Başbakanı'nın katılımının da teyit edildiğini ifade etti.

Endres, Küresel Mülteci Forumu'na Türkiye'nin eş başkanlık yapmasıyla ilgili ise "Türkiye'nin mülteciler konusunda nasıl örnek olduğunu forumda dünyaya hep birlikte göstereceğiz. Türkiye'nin mültecilere yaptığı mükemmel ev sahipliği, mülteci barındıran diğer ülkelere ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Endres, Türkiye'deki mültecilerin toplumla kaynaşmasının üst düzeyde olduğunu vurguladı.