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Küresel Mülteci Forumu Direktörü'nden Türkiye'ye övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:48 | Son Güncelleme

Küresel Mülteci Forumu Direktörü Daniel Endres: - "Türkiye'nin mülteciler konusunda nasıl örnek olduğunu forumda dünyaya hep birlikte göstereceğiz. Türkiye'nin mültecilere yaptığı mükemmel ev sahipliği, mülteci barındıran diğer ülkelere ilham kaynağı olacak"

CENEVRE (AA) - Türkiye'nin eş başkanlığını yapacağı 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'nun Direktörü Daniel Endres, "Türkiye'nin mülteciler konusunda nasıl örnek olduğunu forumda dünyaya hep birlikte göstereceğiz." dedi.

Endres, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının resmileştiğini aktaran Endres, ayrıca Kosta Rika Devlet Başkanı ile Pakistan Başbakanı'nın katılımının da teyit edildiğini ifade etti.

Endres, Küresel Mülteci Forumu'na Türkiye'nin eş başkanlık yapmasıyla ilgili ise "Türkiye'nin mülteciler konusunda nasıl örnek olduğunu forumda dünyaya hep birlikte göstereceğiz. Türkiye'nin mültecilere yaptığı mükemmel ev sahipliği, mülteci barındıran diğer ülkelere ilham kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Endres, Türkiye'deki mültecilerin toplumla kaynaşmasının üst düzeyde olduğunu vurguladı.

Endres, mültecilerin genelde gittikleri ülkelerde yüksek öğretimden mahrum bırakıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Küresel olarak yüksek öğretim oranı yüzde 37 iken bu mültecilerde sadece yüzde 3 civarında. Ama Türkiye'de 20 bin mülteci Türk vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olarak üniversitelerde eğitim alabiliyor. Bu, Türkiye'nin forumda sunacağı harika bir örnek. Diğer ülkeler de (Türkiye'dekine) benzer uygulamadan cesaret alacak."

17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek foruma Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılması bekleniyor.

Açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapacağı foruma hükümet temsilcileri, yerel organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve mültecilerden oluşan bin 200 kişinin katılması planlanıyor.

- Erdoğan çağrıda bulunmuştu

Forumun eş başkanlığını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tüm paydaşları, adil yük ve sorumluluk anlayışı kapsamında Türkiye'nin eş başkanlığında aralık ayında yapılacak Küresel Mülteci Forumu'na en üst düzeyde katılarak mülteciler için mesuliyet üstlenmeye davet ediyorum." çağrısında bulunmuştu.

Dünyada 68,5 milyonun üzerinde zorla yerlerinden edilmiş insan, 26 milyona yakın mülteci ve 3 milyon civarında sığınmacının doğup büyüdükleri topraklardan uzakta hayata tutunma mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, çoğu zaman ölümü göze alarak açlıktan, çatışmalardan, iç savaş ve fakirlikten kaçan bu insanlara yardım eli uzatmanın insanlık onuru ve vicdanın gereği olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Endres Küresel Mülteci Forumu Türkiye

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