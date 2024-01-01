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  4. Kurnaz tilkiyi suçüstü yakalayınca bakın ne yaptı! "Geçen sene 25-30 tavuğumu yemişti"

Kurnaz tilkiyi suçüstü yakalayınca bakın ne yaptı! "Geçen sene 25-30 tavuğumu yemişti"

01.01.2024 11:45 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta çiftçi Mutlu Demir'in kümesine tilki dadandı. Demir, tilkiyi suçüstü yakalamayı başardı. Tilkiyi doğaya salan Demir, "Geçen sene kümesime bir tilki dadanmıştı. 25-30 tane tavuğumu yemişti. Bu tilki pek fazla yiyemedi. Çok güzel görüntüsü var” dedi.

Kurnaz tilkiyi suçüstü yakalayınca bakın ne yaptı! "Geçen sene 25-30 tavuğumu yemişti"

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki yerleşim yerlerine kadar indi. Sivas’ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyünde Mutlu Demir’e ait olan kümese dadanan tilki, Demir tarafından suçüstü yakalandı. Demir, tilkinin kümese girdiğini fark edince hemen kümese koştu.

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Daha önce tilki tarafından tavukları telef edilen Demir bu kez tilkiyi tavuklarına zarar vermeden yakaladı. Tilkiye zarar vermeyen Demir, tilkiyi tekrardan doğal yaşamına bıraktı. Doğal yaşamına bırakılan tilki hızla araziye koşarak gözden kayboldu.

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Mutlu Demir, tilkinin çok güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, “Arkadaşlar geçen sene kümesime bir tilki dadanmıştı. 25-30 tane tavuğumu yemişti. Bu sene bir tane daha dadandı. Yine yakaladım. Doğaya bırakacağım. Bu tilki pek fazla yiyemedi. Çok güzel görüntüsü var” dedi.

(İHA)

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Çiftçi tilki
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