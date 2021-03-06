HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Ali Eyüboğlu gelişmeyi duyurdu

Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Ali Eyüboğlu gelişmeyi duyurdu

06.03.2021 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Ali Eyüboğlu gelişmeyi duyurdu

Yayınlanmasının üzerinden yıllar geçen ve hâlâ Türkiye'de yaşayan herkes tarafından bilinmeye devam eden Kurtlar Vadisi'nin "Kurtlar Vadisi Kaos" ismiyle tekrar çekileceği iddiası konuşuluyor. Dizinin tekrar çekileceği iddiası hakkında Necati Şaşmaz ile konuşan gazeteci Ali Eyüboğlu, merak eden herkes adına Necati Şaşmaz'a "Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak" sorularını yöneltti.

Ali Eyüboğlu haberinde, Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Keyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta da yer alacakları yönündeki iddiaları yalanladıklarını belirtti. Buna rağmen Kurtlar Vadisi hayranları, dizinin tekrar çekileceğinden emin bir şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

kv

HAYRANLAR DİZİNİN BAŞLAYACAĞI KANALI BELİRLEDİ

Ali Eyüboğlu, Kurtlar Vadisi Kaos hakkında yazdığı yazısında "Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu dpğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından mı, sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı ardası kesilmedi."

NECATİ ŞAŞMAZ ÇELİŞKİLİ KONUŞTU

Kanal, bu haberi yalanlarken, dizinin kadrosundaki isimler "bize böyle bir bilgi gelmedi" derken hayranların Kurtlar Vadisi Kaos hakkında bu kadar umutlanmasını Ali Eyüboğlu, Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalara bağladı.

Necati Şaşmaz'a "Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara dönecek mi?" sorusu yöneltildiğinde Necati Şaşmaz "Bu merak mı? Bumerang mı?" diyerek çelişkili bir cevap verdi.

kv2

KURTLAR VADİSİ OYUNCU KADROSU

2003 - 2005 yılları arasında yayınlanan ve yönetmenliğini Osman Sınav, Murat Şevki Doğan, Serdar Akar gibi ünlü isimlerin üstlendiği Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncu ekibi de oldukça güçlüydü.
Kadroda; Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erhan Ufak, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Kerem Fırtına, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Vildan Atasever ve Tarık Ünlüoğlu gibi usta oyuncular yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kocakarı soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı...Kocakarı soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı...
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz

En Çok Okunan Haberler

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

'Stop Erdoğan'a yanıt: 'Love Erdoğan'

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

Nakil olmuştu! Beklenen haber geldi

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

Dehşete düşüren anlar! Aracın kapısını açıp...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı da şehit oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Ümit Özdağ yeni parti mi kuruyor?

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

Kahreden olay! Ziyarete gittiği okulda feci şekilde can verdi

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

24 kişinin öldüğü kazada araç sahibine 18 yıl 9 ay hapis

Diğer Haberler

İstanbul'da parkta kavga! Aileler de karıştı, bir genç boğazından bıçaklandı

Korkunç olay, bir genç boğazından bıçaklandı

Gönül Dağı dizisi 19. bölüm izle | Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 19. bölüm izle

Kocakarı soğukları nedir ve ne zaman başlıyor? Meteorolojiden uyarı...

Kocakarı soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı...

Yaşlı adam ortalığı karıştırdı! Önce şiir okudu sonra cinsel organını gösterdi

Yaşlı adam ortalığı karıştırdı! Önce şiir okudu sonra cinsel organını gösterdi

Cübbeli Ahmet’in hastalığı nedir? Canlı yayında açıkladı

Cübbeli Ahmet hastalığını açıkladı

Yerli aşıda sevindiren haber! Profesör tarih verdi

Yerli aşıda sevindiren haber! Profesör tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.