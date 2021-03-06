Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Ali Eyüboğlu gelişmeyi duyurdu

Ali Eyüboğlu haberinde, Kurtlar Vadisi dizisinde Savcı Keyla karakterini canlandıran Çiğdem Batur'un ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta da yer alacakları yönündeki iddiaları yalanladıklarını belirtti. Buna rağmen Kurtlar Vadisi hayranları, dizinin tekrar çekileceğinden emin bir şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

HAYRANLAR DİZİNİN BAŞLAYACAĞI KANALI BELİRLEDİ

Ali Eyüboğlu, Kurtlar Vadisi Kaos hakkında yazdığı yazısında "Yazılanlara bakılırsa 'Kurtlar Vadisi Kaos' çoktan ekranlarda olmalıydı; ama değil. 'Kurtlar Vadisi Kaos' için birçok kanalın adını telaffuz eden dizinin fanları, sonunda Show TV'de karar kıldı. Ancak kanal yönetimi bunu dpğrulamadı. 'Kurtlar Vadisi' internette çok tıklandığından mı, sosyal medyada çok beğenildiğinden mi bilmiyorum, haberlerin ardı ardası kesilmedi."

NECATİ ŞAŞMAZ ÇELİŞKİLİ KONUŞTU

Kanal, bu haberi yalanlarken, dizinin kadrosundaki isimler "bize böyle bir bilgi gelmedi" derken hayranların Kurtlar Vadisi Kaos hakkında bu kadar umutlanmasını Ali Eyüboğlu, Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalara bağladı.

Necati Şaşmaz'a "Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara dönecek mi?" sorusu yöneltildiğinde Necati Şaşmaz "Bu merak mı? Bumerang mı?" diyerek çelişkili bir cevap verdi.