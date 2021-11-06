Kuru ve çatlak dudakları pürüzsüzleştirecek bakım tüyoları ve ürünler

Dudaklar, yapısı itibariyle oldukça hassas bölgelerimizden biri. Derisindeki hassasiyet ekstra bir önlem almayı gerekli kılıyor. Canlı gülümsemelerle etrafınızdakileri etkiniz altına almak için yalnızca belirli dönemlerde değil, her mevsim düzenli olarak bakım yapmalı ve dudaklarınıza pürüzsüz görünümünü geri kazandırmalısınız.

1. Güneşi seviyoruz ama biraz da tedbir!

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Özellikle yaz aylarını sevenler için güneşin yeri apayrı. Yalnızca sıcağıyla değil, insana verdiği hayat enerjisiyle bizim için çok kıymetli olan güneşin cildimiz için pek de iyi olmadığını herkes biliyor. Tüm cildimiz, özellikle de yüzümüz için güneş ışığına doğrudan maruz kalmak çok tehlikeli bir durum. Dudaklarınızı hem bu ışınların tehlikesinden korumak hem de güneş yüzünden gözle görülür bir kuruluk oluşmasına engel olmak için Sebamed Lip Defense Dudak Koruyucusu’nu edinebilirsiniz. 30 SPF koruma sağlayan ve papatya özleri içeren bu ürün, kuruyan ve çatlayan dudaklarınıza anında canlılık katacak ve dudaklarınızı tahrişe karşı koruyacak.

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2. Kapsamlı bir bakım için hiçbir detayı atlamayın!

Ağız bakımınız için ayrı ayrı birçok ürün kullanıyor ve dişleriniz için tam koruma sağlayabilmek adına elinizden geleni yapıyorsunuz. Peki, bu ürünleri kullanırken sıklıkla dudaklarınızı tahriş edip kuruttuğunuzu fark ettiniz mi? Diş macunları; içeriğindeki bazı kimyasallar sebebiyle dudaklarınızı kurutur, hatta soyulmasına sebep olur. Bu sebeple yalnızca ağzınıza değil, aynı zamanda dudaklarınıza da iyi gelecek bir diş macunu seçmenizde fayda var. Paradontax Florürlü Diş Macunu ile diş ve diş etlerinizde yoğun koruma sağlarken dudaklarınızdaki tahrişi minimuma indirerek onlara da iyilik yapabilirsiniz.

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3. Vitamin deposu bir kreme ne dersiniz?

Cildimize faydaları saymakla bitmeyen E vitamini, cilt bakım ürünlerinde sıklıkla rastladığımız bir içerik. Güneş, günlük koşturmaca içerisinde maruz kaldığımız stres ve çevresel faktörlerle ciltteki E vitamini azalır. Dudaklarımız da bu durumdan nasibini alarak kurumaya ve çatlamaya başlar. Yeni hücrelerle dudaklarınızı yeniden yapılandıracak ve esnekliğini artıracak deva ürünümüz ise Bepanthol Dudak Bakım Kremi! Bepanthol’ün cilt bakımındaki su götürmez başarısını dudak bakımında da deneyimleyebilir, dudaklarınızı kendinize minnettar bırakabilirsiniz!

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4. Peelingsiz bakım mı olur?

Dudaklarınızın kuruyup pul pul olmuş bir görünüme sahip olmasını istemiyorsanız onlara kaybettiği nemi geri kazandırmak için çaba göstermelisiniz. Düzenli olarak yaptığınızda dudaklarınızın kan dolaşımını artırarak dolgun ve canlı gözükmesini sağlayacak peeling önerisi ise işte burada: Nivea Kuşburnu Yağı Dudak Peelingi! Yağların vücuttaki nemlendirici etkisi herkes tarafından bilinen bir mucize, Nivea da hem nemlendirme hem peeling etkisini tek bir üründe sunarak gönülleri fethetmeye niyetli! Dermatolojik olarak tüm testlerden başarıyla geçen bu peelingi geceleri yatmadan önce uygulayarak dudaklarınıza etkili bir bakım yapabilirsiniz.

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5. Kendinizi dudak maskenize teslim edin!

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Yalnızca gün içinde değil, uyurken de dudaklarınızı koruma altına alabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen anlatıyoruz! Günün tüm yorgunluğunu atmak için sıcacık yatağınıza girmeden önce yüzünüzü ve dudaklarınızı yıkayıp temizleyin. Bioaqua Kristal Kolajen Dudak Maskesi’ni dudaklarınızın üzerine yerleştirerek 15 dakika bekledikten sonra çıkarın ve işlem tamam! Dudaklarınızı yıkamamanız ve herhangi bir şey yiyip içmemeniz gerektiği için gece yatmadan önce hızlıca uygulayabileceğiniz bu maskenin bitkisel içeriğiyle dudaklarınızın da rahat bir uyku çekeceğinden emin olabilirsiniz! Sabah uyandığınızda yumuşacık dudaklarınız sayesinde tüm gün enerjiniz yüksek kalacak!

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6. En temel bakım temizliktir!

Her gün tarzınıza ve yüzünüze en uygun makyajı yaparak güzelliğinizi taçlandırıyor olabilirsiniz. Ancak makyaj malzemelerinin cildi yorduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla günün sonunda makyajınızı temizleyerek cildinizin nefes almasına müsaade etmeniz çok önemli. Bu yüzden dudaklarınızı yatmadan önce makyaj temizleyici ile temizleyin, sürdüğünüz ruj veya parlatıcı kalıntılarını en iyi şekilde çıkarın ve dinlenmesine izin verin. Yağ kalıntısı bırakmayarak dudak makyajınızı en ideal şekilde temizleyecek L’Oreal Paris Göz ve Dudak Makyaj Temizleme Losyonu sonrası ferahlık hissine hazır olsanız iyi olur!

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7. Nanenin ferahlığını hissedin!

Kuru ve çatlamış dudakları nemlendirme ve onarma taahhüdüyle yola çıkan Ruby Kisses Lip Revitalizer ile yeniden doğmuş dudaklara ne dersiniz? Dudaklarınızdaki çatlaklardan kaynaklanan sızıları anında dindirerek ferahlık sağlayacak bu ürünle dudaklarınızın hak ettiği özeni onlara sağlayabilirsiniz. İçeriğinde bulunan shea yağı ve badem yağı ile dudaklarınıza canlılık katar, nane yağı ise tatlı bir uyuşukluk hissiyle sizi rahatlatır. Gün içerisinde dudaklarınızı nemlendirme ihtiyacı duyduğunuzda kolayca uygulayabileceğiniz bu nemlendiriciyi dilediğiniz yere götürebilir, cebinizde dahi taşıyabilirsiniz!

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8. Vaseline’den bakım terapisi!

Aloe veranın her derde deva olduğunu duymuşsunuzdur. En doğal yolu evde kendi yetiştirdiğiniz aloe vera bitkisinin yaprağını kırarak içindeki jelden faydalanmak olsa da herkes böyle bir imkâna sahip değil. Bu durumu düşünerek üretilmiş aloe vera içerikli birçok ürün bulunuyor, bunların en başında da Vaseline Lip Therapy geliyor! Kalıntı bırakmayan ve hemen emilen içeriğiyle cildinize hak ettiği nezaketi gösteriyor ve gözeneklerinizi tıkamadan koruma sağlıyor. Vaseline markasının diğer ürünlerinde olduğu gibi Lip Therapy’de de farkı anında hissetmek mümkün!

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9. Flormar’ın şeker görünümüne dayanamayacaksınız!

Flormar’ın dudak bakımı için özel olarak ürettiği Care4Lips Serisi, kışa sağlam bir giriş yapabilmeniz için gereken ürünlerden! Birbirinden güzel aromaları sayesinde mükemmel bir kokuya ve dokuya sahip bu dudak kremlerinden biri kesinlikle elinizin altında olmalı. Geometrik tasarımıyla sadece dudaklarınıza değil, gözlerinize de hitap eden Sweet Winter Dudak Bakım Kremi; yalnızca bakım yapmıyor, aynı zamanda dudaklarınıza belli belirsiz bir renk de katıyor. Böylece dudaklarınızın daha canlı görünmesine imkan tanıyor.

Kakao ve shea yağı içeren formülüyle çantanızın vazgeçilmezi olmaya aday bu ürünü satın almak istiyorsanız tıklayın!

10. Saten yumuşaklığı dudaklarınızda!



Rujlar, makyajınıza son dokunuşu yapmanızı sağlayan tamamlayıcı ürünlerden. Hangi rujun size uygun olduğunu belirlerken ten ve saç renginize dikkat etmenizin yanı sıra rujun içeriğini de incelemenizde fayda var. Note Cosmetics Rich Color Ruj, dudaklarınıza eşsiz bir güzellik katarken bakım sağlama noktasında da size aradığınızı sunuyor. Saten bitişli bu ürün, dudaklarınızı daha pürüzsüz yaparken ekstra kremsi yapısı ile nemlendirmenizi de sağlıyor. Argan yağı ve kakao yağı içeriği ile dolgun dudaklarınızla çekici bir parlaklık yakalayacağınızın garantisi gibi!

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