Küstahlığın fotoğrafı... İsraillileri dumura uğratan soru: "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?"

Gazze'de yıllardır süren İsrail zulmüne karşı dünya sessizliğini korumaya devam ediyor. Birçok farklı uluslararası platformda ülkelerin veya önemli temsilcilerin durumu defaatle dile getirmesine karşın İsrail zulmü bir türlü sonlandırılamıyor. Son olarak bir aktivistin savunma sanayii fuarında yaptığı protesto sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"EN İYİ BEBEK ÖLDÜRME TEKNOLOJİSİ SİZDE Mİ?"

Savunma sanayii fuarına katılan bir aktivist İsraillilerin bulunduğu bölüme giderek, "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" sorusunu yöneltti.

Görevlilerden bazılarının aktivistin sorusuna gülerek cevap vermeleri dikkatlerden kaçmadı.