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  4. Küstahlığın fotoğrafı... İsraillileri dumura uğratan soru: "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?"

Küstahlığın fotoğrafı... İsraillileri dumura uğratan soru: "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?"

16.10.2024 14:58
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Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.10.2024 14:58
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar hız kesmeden devam ederken dünya yaşananlara hala seyirci. Savunma sanayii fuarındaki bir aktivist, her gün sayısız insan ve bebeğin yaşamını yitirdiği Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. İsrail standına giden aktivist görevlilere "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" diye soru yöneltti. Soruya görevlilerden bazılarının gülerek yanıt verdiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Gazze'de yıllardır süren İsrail zulmüne karşı dünya sessizliğini korumaya devam ediyor. Birçok farklı uluslararası platformda ülkelerin veya önemli temsilcilerin durumu defaatle dile getirmesine karşın İsrail zulmü bir türlü sonlandırılamıyor. Son olarak bir aktivistin savunma sanayii fuarında yaptığı protesto sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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"EN İYİ BEBEK ÖLDÜRME TEKNOLOJİSİ SİZDE Mİ?"

Savunma sanayii fuarına katılan bir aktivist İsraillilerin bulunduğu bölüme giderek, "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" sorusunu yöneltti.

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Görevlilerden bazılarının aktivistin sorusuna gülerek cevap vermeleri dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze savunma sanayii
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