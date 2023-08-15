Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner görevinden istifa etti

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in, 'affını isteyerek' görevinden istifa ettiği bildirildi. Ciner, istifa sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"BUGÜN İTİBARIYLA GÖREVİMİ TAMAMLAMIŞ BULUNUYORUM"

"14 Aralık 2018 yılından beri yaklaşık 5 senedir büyük bir gurur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti İlçe başkanlığı görevimi bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyorum. Şahsıma bu görevi layık gören ve Gazi ilçemize hizmet etme fırsatı veren; Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkez teşkilat başkanlığımız olmak üzere, mevcut ve önceden beraber çalıştığım il başkanlarıma, millet vekillerimize, il yönetim-yürütme kurulu üyelerimize, ilçe koordinatörlerime, bu kutlu vazifede bana yoldaşlık eden ana kademe yönetim kurulu üyelerime, kadın ve gençlik kolları başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanıma, meclis üyelerimize, köy-mahalle başkanlarıma ve yönetim kurullarına, AK Parti ailemizin her bir üyesine, ayrıca bu kutlu ama zahmetli vazifede bana katlanan, çocuklarıma hem annelik hem babalık yapan kıymetli aileme şükranlarımı sunuyorum."

DÜN DE ÖZOĞLU İSTİFA ETMİŞTİ

Dün de AK Parti Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul'un 'affını isteyerek' görevinden istifa etmişti.

Kaynak: İHA

