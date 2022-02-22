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Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü! Dikkat çeken gönül ilişkisi detayı

22.02.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da sokak ortasında dehşete düşüren bir ola yaşandı. İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez (58), Mert Can Kanat'ın (19) bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Mert Can Kanat ile olay sırasında Sönmez'le bankta oturan babası Erdal Kanat gözaltına alındı. Öldürülen Sönmez'in Mert Can Kanat'ın annesi ile gönül ilişkisi olduğu öne sürüldü. İşte olayın detayları

Kütahya'da İYİ Partili ilçe başkanı bıçaklı saldırıda öldü! Dikkat çeken gönül ilişkisi detayı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde oturan İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. Bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez’i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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ŞÜPHELİ UŞAK'TA YAKALANDI

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, olay yerini gören güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Cinayet şüphelisinin Mert Can Kanat olduğu tespit edildi. Araştırmaların ardından Mert Can Kanat, Uşak'taki amcasının evinde yakalanıp gözaltına alındı. Erdal Kanat ise Simav ilçesinde yakalandı. Baba ve oğlu, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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TAKİP EDİP, BIÇAKLAMIŞ

İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in, Erdal Kanat'ın eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, ikilinin bankta bu konuyu konuştukları, dedikodulardan haberdar olan Mert Can Kanat'ın ikiliyi arkalarından takip edip, bıçakla saldırdığı tespit edildi. İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, Mehmet Sönmez’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadan baş sağlığı dileyerek, "İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanımız Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve partimize sabırlar dilerim" dedi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kütahya İYİ Parti
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