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Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz! CHP 63 yıl sonra 602 oy farkla kazanmıştı

02.04.2024 16:05
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CHP'nin 63 yıl sonra kazandığı Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edildi. 602 oy farkla seçimi kaybeden MHP, 'seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı’ için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz! CHP 63 yıl sonra 602 oy farkla kazanmıştı

31 Mart akşamı açılan sandıklardan peş peşe sürpriz sonuçlar çıkmıştı. CHP yıllar sonra birinci parti çıkarken pek çok şehri de yıllar sonra kazanmıştı. O şehirlerden biri de Kütahya olmuştu. CHP, 63 yıl sonra Kütahya’da belediye başkanlığı seçimini kazandı.

MHP, İTİRAZ ETTİ

MHP, CHP adayı Eyüp Kahveci’nin kesin olmayan sonuçlarına göre 602 oy farkla sonuçlanmasının ardından, ’Seçiminin iptali ve oyların yeniden sayımı’ için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

MHP’li Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bir çok gerekçe ve usulsüzlük nedeniyle öncelikle seçimin iptal edilmesini istiyoruz. Gerekli bilgi ve belgeleri İlçe Seçim Kurulu’na sunduk. Süreci takip ediyoruz" dedi.

Kütahya’da, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’li belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, en yakın rakibi MHP’li belediye başkanı ve adayı Alim Işık’a 602 oy farkıyla geçerek seçimlerin galibi olmuştu.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kütahya CHP MHP Seçim 2024
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