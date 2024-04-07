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Kütahya'da seçim sonucu değişmedi! CHP’nin adayı kazandı…

07.04.2024 07:24
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Kütahya’da oyların yeniden sayılmasına karar verilmesinin ardından seçim sonucu değişmedi. Sayılan geçersiz oylarda Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, Eyüp Kahveci'nin oyu 27 artarken sonuç değişmedi. CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.

Kütahya'da seçim sonucu değişmedi! CHP’nin adayı kazandı…

Kütahya'da MHP'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz 5 bin 659 oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.

Yaklaşık 13 saat süren sayım sonucunda, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu 40 bin 168'e, AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun ise oyu 38 bin 146'ya yükseldi. CHP adayı Kahveci ile MHP adayı Işık arasındaki fark ise 602'den 571'e düştü. Sayılan geçersiz oylarda AK Parti'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı ve yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.

Kütahya'daki 31 Mart yerel seçimlerinde 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 , AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı. (İHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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