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Küvete şarja takılı telefonla giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü

15.04.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya’da 17 yaşındaki bir genç kız, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Küvete şarja takılı telefonla giren genç kız elektrik akımına kapılarak öldü

Polonya’nın kuzeyindeki Pomeranya bölgesinde yer alan Lebork kasabasında 17 yaşındaki genç kıza, su dolu küvete şarja takılı cep telefonu ile girmesi sonucu elektrik çarptı. Genç kızın, ailesiyle birlikte yaşadığı evde 12 Nisan gecesi saat 01.00 sularında banyoya girdiği ve kızlarının uzun süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenen ebeveynlerin banyoya girdiklerinde evlatlarının cansız bedeniyle karşılaştıkları aktarıldı.

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ve polis, su dolu küvetin içinde yan tarafta bulunan prizde şarja takılı halde bulunan bir cep telefonu olduğunu belirledi. İsmi açıklanmayan genç kızın cesedi morga kaldırılırken, savcı otopsi yapılmasını istedi. Otopsi neticesinde talihsiz kızın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölge Savcısı Patryk Wegner yaptığı açıklamada, elektrik çarpmasının neden ve nasıl meydana geldiğinin açığa çıkması için patolog ve elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi. Daha önce de Rusya, Fransa ve ABD’de banyoya telefonları şarjdayken girdikleri için elektrik çarpması sonucu ölümler yaşanmıştı.

(İHA)

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