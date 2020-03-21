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  4. Kuveyt Sağlık Bakanı'nın 'Allah aşkına evlerinizde kalın' paylaşımı sosyal medyada yankı buldu

Kuveyt Sağlık Bakanı'nın 'Allah aşkına evlerinizde kalın' paylaşımı sosyal medyada yankı buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.03.2020 20:01 | Son Güncelleme

Kuveyt Sağlık Bakanı Basil es-Sabah'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halkın evden çıkmaması için yaptığı çağrı, Twitter'daki güncel konular (Trend Topic/TT) listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanı'nın 'Allah aşkına evlerinizde kalın' paylaşımı sosyal medyada yankı buldu

Kuveytli bakanlar, Sabah'ın Twitter hesabından yaptığı "Allah aşkına evlerinizde kalın" etiketli paylaşımını kitlesel çağrıya dönüştürdü.

Sağlık Bakanı'nın ardından Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid er-Rudan, Petrol Bakanı Halid el-Fadıl, Enformasyon Bakanı Muhammed el-Cebri, İskan Bakanı Rana Abdullah el-Faris ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah'ın da aynı etiketi paylaşmasıyla söz konusu çağrı, TT listesine girdi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 176'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Sened, virüs bulaşan 27 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt koronavirüs sağlık bakanı

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