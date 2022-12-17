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Kuyumcu soyma girişimi! Çöp konteynerine bakılınca şok gerçek ortaya çıktı

17.12.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, elindeki silahla kuyumcuyu soymaya çalıştı. Çalışanların müdahalesiyle korkup kaçan şahıs yakalandı. Ancak soygun girişimiyle alakalı şok gerçek ortaya çıktı. Şahsın silahın oyuncak olduğu ve oyuncak tabancayla kuyumcuyu soymaya çalıştığı öğrenildi. Zanlının söz konusu oyuncak silahı çöp konteynerine attığı belirlendi.

Kuyumcu soyma girişimi! Çöp konteynerine bakılınca şok gerçek ortaya çıktı

İstanbul'da meydana gelen bir kuyumcu soygunu girişimiyle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. 13 Aralık'ta gerçekleşen olayla ilgili araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, hem şahsı yakaladı hem de yeni ve önemli bilgilere ulaştı. İşte akıllara durgunluk veren olayın tüm ayrıntıları...

SİLAHLA KUYUMCUYU SOYMAYA ÇALIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda kapüşonlu ve maskeli bir kişinin, cebinden çıkardığı silahla iş yerini soymaya çalıştığı, çalışanların engellemesiyle de panikleyerek kaçtığı olayla ilgili çalışma başlattı.

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OYUNCAK SİLAH KULLANMIŞ

İş yerinin ve şüphelinin kaçtığı istikametteki 65 güvenlik kamerasını inceleyen polis, bir minibüse bindiği sırada maske ve kapüşonunu çıkaran şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğini tespit etti.

Şüpheli M.A. polis ekiplerince 15 Aralık'ta Esenler'de gözaltına alındı. M.A'nın, soygun girişiminde kullandığı oyuncak silahı bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

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Şüpheli, "yağmaya teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, maskeli ve kapüşonlu şüphelinin sırt çantasını tezgahın üzerine bırakıp cebinden silahı çıkarması, iş yeri çalışanlarının ise refleks göstererek üzerine gitmelerinin ardından panikleyen şüphelinin herhangi bir şey alamadan kaçması yer aldı. Görüntülerde, soygun girişimi sırasında iş yerindeki koltukta küçük bir çocuğun da oturması dikkati çekti. (AA)

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Kuyumcu İstanbul Gaziosmanpaşa soygun silah oyuncak

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