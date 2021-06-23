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  4. Kuyumcuların 'altın' kavgası! İki grup sokak ortasında birbirine girdi

Kuyumcuların 'altın' kavgası! İki grup sokak ortasında birbirine girdi

23.06.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle iki grup sokak ortasında birbirine girdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kuyumcuların 'altın' kavgası! İki grup sokak ortasında birbirine girdi

Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan bir kuyumcudan aldığı reşat altını bozdurmak istediğini söyledi.

ALTININ "ALTIN KAPLAMA OLDUĞUNU" SÖYLEDİ

Kuyumcunun altının altın kaplama olduğunu söylemesi üzerine vatandaş, altını aldığı kuyumcuya giderek durumu anlattı.

Altını satan kuyumcu vatandaş ile birlikte, diğer kuyumcunun iş yerine gitti. Kuyumcular arasında altın sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kuyumcuların yakınlarının da gelmesi ile iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

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O ANLAR KAMERADA

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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Öte yandan, konuyla ilgili konuşan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaşanan olayın uygulanan fiyat politikaları sebebi ile çıktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kavganın iki kuyumcu arasındaki tartışma sebebi ile çıktığını söyledi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Kocaeli
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