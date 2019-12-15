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Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havalimanı'na Türkiye'den İHA ve SİHA'lar gönderildi

15.12.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs'ın Geçitkale Havaalanı'nı insansız hava araçlarına (İHA) açmasının ardından Türkiye'ye ait İHA ve silahlı İHA'lar Kıbrıs'a gönderildi.

Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havalimanı'na Türkiye'den İHA ve SİHA'lar gönderildi

Kuzey Kıbrıs'ın Geçitkale Havaalanı'nı insansız hava araçlarına (İHA) açmasının ardından Türkiye'ye ait İHA ve silahlı İHA'lar Kıbrıs'a gönderildi.

3 tırla Kuzey Kıbrıs'taki Geçitkale Havalimanı'na gönderilen İHA ve SİHA'ların, Doğu Akdeniz'deki sondaj ve savaş gemilerine eşlik etmek için artık Ada'dan havalanacağı belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs'taki yönetimin Başbakanı Ersin Tatar, kararın alınmasından sonra Türkiye'den "acil koduyla" Geçitkale'nin kullanılmasını istediklerini belirtti.

1982'de askeri amaçlı olarak inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Alt ve üst yapının düzeltilmesi için çalışma da yapılacak.

Kuzey Kıbrıs, 13 Aralık'ta Geçitkale'nin İHA ve SİHA merkezi olarak kullanılması kararı almış; yazılı bir açıklama yaparak "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti [KKTC] hükümeti olarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının (KTBK) talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir." demişti.

Geçitkale'nin İHA ve SİHA'lara açılması için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs yetkilileri arasında bir süredir görüşmeler sürüyordu.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz gerilimi

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sahalarının arama ve sondaj ruhsatlarını, çeşitli ülkelerle imzaladığı anlaşmaları da dikkate alarak, uluslararası enerji şirketlerine vermişti.

Türkiye ise bu anlaşmaların Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını çiğnediği gerekçesiyle konuyu BM'ye taşıdı ve kendi münhasır ekonomik bölge haritalarını BM nezdinde onaylattı.

Aynı zamanda uluslararası toplumun tanımadığı Kuzey Kıbrıs'la anlaşma imzalayarak bazı sahalarda çalışmak üzere kendi sondaj gemilerini bölgeye gönderdi.

Bu gemilere eşlik eden savaş gemileri de var.

Doğu Akdeniz - Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama krizi nasıl başladı, hangi ülke ne istiyor?

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