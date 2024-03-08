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Kuzey Kore'den savaş sinyali: Dev tatbikat görüntülendi... ABD ve Güney Kore'ye rest: Ağır bedel ödeyecekler!

08.03.2024 09:29
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Güney Kore ile ABD arasındaki stratejik iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgedeki diğer devletleri de hareketlendirdi. Özellikle Kuzey Kore cephesinden önemli hamleler geliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya savaş hazırlıklarını artırma emri verdikten sonra ilk görüntüler geldi. Görüntüler uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratırken Kuzey Kore lideri Kim, ABD ve Güney Kore'nin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin, ABD'nin bölgedeki müttefiki olan Güney Kore'ye olan sürekli tehdit ve düşmanlıkları, ABD ile Güney Kore'yi Kim Jong-Un'a karşı önlem almaya itiyor. İki ülkenin ortak askeri tatbikata imza atmasının ardından Kuzey Kore cephesinden tokat gibi yanıt gecikmedi.

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SAVAŞ TATBİKATLARINI YOĞUNLAŞTIRMA TALİMATI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ve ABD arasında ortak bir askeri tatbikatın devam ettiği süreçte askeri eğitim üssüne yaptığı ziyaret sırasında savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma talimatı verdi.

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, askeri üssü, Güney Kore ve ABD'nin Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla icra edilen "Özgürlük Kalkanı" tatbikatının başlamasından iki gün sonra ziyaret etti.

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Kim'in ülkenin batısındaki üsse yaptığı ziyarette eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetlerken orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulundu.

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TATBİKATI KINADI: "AĞIR BEDEL" UYARISI!

Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınayan Kim, bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı 4 Mart'ta başlatmıştı.

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Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

kuzey kore

Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları bir işgal provası olarak nitelendirirken Seul ve Washington ise askeri tatbikatların savunma amaçlı olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddediyor.

(AA)
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Güney Kore Kuzey Kore Kim Jong-un abd
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