Kuzey Kore duyurdu! Pandeminin başından bu yana bir ilk

Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi. Pandeminin başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de vaka başkent Pyongyang'da görülürken kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmadı.

OMICRON'UN ALT VARYANTI

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Haberde, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edildi.

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

KİM'DEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇAĞRISI

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yaptı.

Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.

Kaynak: AA

