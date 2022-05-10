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Yeni varyant uyarısı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşılara karşı duyarlılığı düşük...

10.05.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınında vaka sayıları ve ölümlerinin azalmasıyla uygulanan kısıtlama kararları tek tek kaldırılırken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişelendiren bir açıklama geldi. Omicron'un yeni varyantına karşı uyaran Ceyhan, "Mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınında Omicron'a karşı uyarılarda bulundu. "Omicron’un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor" diyen Prof. Dr. Ceyhan, kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanılması gerektiğini belirtti.

"BİR ÇOK ÜLKEDE VAKA ARTIŞLARI VAR"

Varyantlara bağlı birçok ülkede vaka artışı kaydedildiğini söyleyen Ceyhan, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Omicron’un yeni varyantlarının mevcut aşılara ve antikor kokteyllerine karşı duyarlılığının düşük olduğu görülüyor. Bu yeni varyantlara bağlı bir çok ülkede vaka artışları var. O halde aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına ve kapalı kalabalık yerlerde maske kullanımına devam."

CEYHAN

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan
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