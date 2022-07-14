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Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek

14.07.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'den Ukrayna'yı kızdıran bir hamle geldi. Kim Jong-Un tarafından yönetilen Kuzey Kore, Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlıklarını resmen tanıdı. Bu kararın ardından ise Ukrayna, Kuzey Kore ile olan diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy de bu karara her düzeyde çok sert tepki vereceklerini açıkladı.

Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek

Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı Suriye’nin ardından Kuzey Kore tarafından da resmen tanıdı. Kuzey Kore’nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-Chul, Donetsk’in Moskova Büyükelçisi Olga Makeyeva’ya, Kuzey Kore’nin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığına dair belgeyi takdim etti. Aynı zamanda Kuzey Kore’nin ayrılıkçı diğer bölge Luhansk’ı da resmen tanıdığına dair bildirim yapıldı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Donetsk’in Moskova Büyükelçisi Makeyeva yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin arttırılması ve büyükelçilik açılması yönünde çalışmalar başlatılacağını duyurdu. Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ise Rus basınına yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin Donetsk halkına bu önemli desteği için teşekkür ederim. Bu siyasi karar ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim” dedi.

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UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Kuzey Kore'nin bu adımı ise Ukrayna'yı kızdırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya tarafından işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığının" Kuzey Kore tarafından tanınma kararının şiddetle kınandığı bildirildi.

ZELENSKIY AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı girişiminin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ile ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kararına "her düzeyde çok sert tepki vereceklerini" ifade etti. (AA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Ukrayna
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